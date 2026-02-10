مصطفى بكري يكشف عن المرشحة لتولي حقيبة وزارة الثقافة في الحكومة الجديدة

كشف النائب و الكاتب الصحفي مصطفي بكري عن اسم المرشحة لتولي وزارة الثقافة عبر حسابه علي مواقع التواصل الإجتماعي .

وكتب مصطفي بكري عبر حسابه علي موقع اكس :"دكتور جيهان زكي مرشحه وزير ثقافه".



أكدت مصادر مطلعة لصدي البلد أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انتهى من قائمة المرشحين لتولي حقائب وزارية في التعديل الوزاري المزعم اجرائه خلال أيام .

وأضافت المصادر أن هناك عدد من المرشحين لتولي حقائب وزارية منهم أحد رؤساء الهيئات المالية مرشح لتولي وزارة اقتصادية وأحد المحافظين مرشحا لوزارة خدمية، وأحد خبراء الاقتصاد في منصب دولي مرشح لوزارة اقتصادية بعد فصلها وأحد أعضاء مجلس النواب وأحد نواب الوزراء الراحلين لوزارة خدمية اقتصادية وأحد أساتذة الجامعات وأحد القيادات الأمنية البارزة

وأشارت المصادر إلى أن اختيار الوزراء يخضع لمعايير كثيرة منها النزاهة و الكفاءة والقدرة على إدارة الملفات المكلفين بها وخبرته في الملف المسند اليه .

رحيل عدد من الوزراء الحاليين

وتوقعت المصادر رحيل عدد من الوزراء الحاليين خلال التعديل الوزاري منهم وزير الشباب والرياضة ووزير التموين والإنتاج الحربي والزراعة والثقافة والاسكان والسياحة، وهناك مفاجأة في هذا التعديل وهي رحيل نائب رئيس الوزراء عن التشكيل .

وأكدت المصادر أن هناك مشاورات حقيقة لعودة وزارة الدولة للإعلام مرة أخري .