كان خلوقا طيب القلب.. مصطفى بكري ينعى مطاوع بركات

نعى الاعلامي والنائب مصطفى بكري، الراحل الصحفي مطاوع بركات، كبير المعدين بقناة العربية، الذي وفاته المنية في أحد المستفيات بمدينة الرياض بالسعودية.

وكتب بكري في منشور له عبر حسابه على "x": رحم الله الكاتب الصحفي والصديق الغالي مطاوع بركات . كان خلوقا ، طيب القلوب ، محبوبا من الجميع . رحل في ريعان الشباب .

و تابع :كان سعيدا بالالتحاق للعمل بقناة العربيه . لم يقطع صلته بزملائه في مصر ، رحم الله الصديق الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان"



مسيرة مهنية وأخلاقية

ويُعد الراحل مطاوع بركات أحد أبرز الكوادر الصحفية التي ساهمت بجهد وافر في إعداد وتطوير المحتوى البرامجي، واتسمت مسيرته بالدقة والموضوعية، مما جعله يحظى باحترام واسع في الوسط الإعلامي العربي.