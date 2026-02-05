لم يبحث عن بطولة أو شهرة.. مصطفى بكري: الشهيد البطل النقيب عمر معاني كان نموذجا في التفاني والإخلاص

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشهيد البطل، النقيب عمر معاني كان نموذجا في التفاني والإخلاص، شابًا لم يبحث يومًا عن بطولة أو شهرة، بل أدى واجبه بإيمان راسخ بأن حماية الوطن ليست خيارًا، وإنما قدر ومسؤولية لا تقبل التردد، فقد خرج لأداء مهمته في مواجهة الخارجين عن القانون من المحكوم عليهم والمسجلين خطر، إلا أن يد الغدر امتدت إليه، فتلقى طعنة غادرة أنهت حياته في لحظات.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يجسد هذا المشهد واحدا من أسمى صور التضحية التي يقدمها رجال الشرطة الأبطال، الذين يضعون أرواحهم على أكفهم دفاعًا عن أمن الوطن واستقرار المواطنين.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه تأتي هذه التضحيات في إطار منظومة أمنية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، في ظل أداء حاسم لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والذي بذل جهودا كبيرة في تحديث المؤسسات ورفع كفاءة أجهزتها، مع إعطاء أولوية قصوى لمواجهة الإرهاب والجريمة بكافة صورها.