سقط قبل سفره إلى ليبيا.. ترزي وراء واقعة مقـ.ــتل سيدة ونجلها بكفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز كفر الشيخ بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على المتهم بإنهاء حياة سيدة مسنة ونجلها داخل مسكنهما بالعزبة البيضاء بمركز كفر الشيخ.

وتبين أن المتهم يدعى خ.ش 29 سنة ترزي، مقيم بذات العزبة، وأنه أعد لذلك سلم حديدي طوله 6 أمتار، ودلف إلى منزل المجني عليهما من شرفة المسكن، وقام بارتكاب الواقعة، وفرا هاربًا.

وكشفت تحريات رجال المباحث الجنائية، وجود خلافات سابقة بين المتهم والابن المجني عليه، وتم التصالح في حينها، إلا أن الشيطان لعب في رأسه وأراد أن ينتقم منه، بارتكاب الواقعة، وأنه كان ينتوي للسفر إلى دولة ليبيا الشقيقة إلا أنه جرى القبض عليه قبل ذلك.

وكان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة كفر الشيخ من «هـ.س» 33 تقيم العزبة البيضاء، يفيد العثور على والدتها «ص.س» 60 سنة، ربة منزل، مصابة بجرح في الرقبة و«إيشارب» حول الرقبة، وشقيقها «أ.س» 35 سنة، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة وطعني بالظهر من الخلف مقيدين اليدين والأرجل بحبل قماش.

وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد الصباحي، رئيس المباحث الجنائية، لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 1140 لسنة 2026م، مركز شرطة كفر الشيخ، وأخطرت جهات التحقيق.