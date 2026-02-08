بيراميدز يقلب الطاولة ويسحق ريفرز يونايتد برباعية في دوري أبطال إفريقيا

قلب بيراميدز الطاولة علي ريفرز يونايتد وحول تأخره الي الفوز بأربع أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد جودسويل أكابيو في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وافتتح ريفرز يونايتد التهديف في الدقيقة 32، بعد ركلة حرة لفريق ريفرز يونايتد، من مكان جيد على حدود منطقة جزاء بيراميدز نفذت بتمريرة قصيرة ثم تسديدة صاروخية من ستيفان مانيو سكنت أقصى يسار المرمى.

وأدرك بيراميدز التعادل في الدقيقة 53، بعد تمريرة من مصطفى زيكو وصلت إلى مصطفى فتحي المتمركز يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة بباطن القدم اليسرى سكنت أقصى يسار المرمى.

وأضاف بيراميدز الثاني في الدقيقة 77، عن طريق مروان حمدي من ركلة جزاء.

وعزز بيراميدز النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 88، تمريرة من ناصر ماهر من جهة اليسار وصلت إلى عودة فاخوري المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة صاروخية سكنت أعلى يمين المرمى.

وأخيرا سجل بيراميدز الهدف الرابع في الدقيقة 90+2، كرة عرضية من زيكو جهة اليسار مهدها زلاكة بالرأس ثم قابلها ناصر ماهر برأسية اخرى من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت يسار المرمى.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - أسامة جلال - حامد حمدان

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - زياد هيثم - عودة فاخوري - باسكال فيري - كريم حافظ - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة.