منطقة البحر الأحمر تتوج بدرع بطل نوابغ الأزهر في نسخته الثانية

توجت منطقة البحر الأحمر الأزهريَّة بلقب بطل النسخة الثانية من مسابقة نوابغ الأزهر، عقب ماراثون علمي جمع 8 مناطق أزهرية بعد أيامٍ من الشَّغفِ العلمي، والتَّحدّي المعرفي، والمنافسة الشريفة داخل جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

منطقة البحر الأحمر الأزهرية تتوج بدرع بطل نوابغ الأزهر

ووجه الأزهر الشريف، تحيَّة تقدير واعتزاز لكلِّ الطلاب المشاركين من مختلف المحافظات؛ مؤكدا “قد أثبتم أن عقول العلم والمعرفة هي الثروة الحقيقية التي يُبنى عليها مستقبل أفضل”.

مسابقة نوابغ الأزهر

يذكر أن فعاليات المسابقة كان يتم بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للأزهر الشريف، بالتنسيق بين قطاع المعاهد الأزهرية والمركز الإعلامي للأزهر، مما يتيح للجمهور متابعة المنافسات والتصفيات الحية لحظة بلحظة، وتم تكريم الطلاب الفائزين في المسابقة من خلال منحهم جوائز مالية، دروعًا تذكارية، أوشحة، وشهادات تقدير.

ويأتي برنامج "نوابغ الأزهر" في إطار جهود الأزهر الشريف لتحفيز القدرات، ورعاية المتميزين من أبنائه، وتحت رعاية د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بهدف تحفيز الطلاب على المزيد من البحث والتعلم والتطوير المستمر، بالإضافة إلى تعزيز حب العلم والتفكير النقدي لدى طلاب الأزهر الشريف.

ويشارك الأزهر الشريف للعام العاشر على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والتي أقيمت من الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ويمتد جناحه على مساحة تقارب ألف متر مربع داخل قاعة التراث رقم (4).