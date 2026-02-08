مصطفى بكري: التغيير الوزاري يأتي في إطار التجديد وضبط الأداء

أكد الإعلامي والنائب مصطفى بكري عن قرب إجراء تعديل وزاري مرتقب، مع استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسًا للحكومة، مؤكدًا أن التعديل سيشهد مفاجآت عديدة في الأسماء، إلى جانب حركة محافظين أوسع من التعديل الوزاري نفسه.

وقال مصطفى بكري، خلال تصريحات لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن مجلس النواب دُعي للانعقاد الثلاثاء المقبل لمناقشة أمر وصفه بالمهم، مشيرًا إلى أن التعديل قد يشمل نحو 10 أو 11 وزيرًا بعد مراجعة الأسماء وفق معايير وتقارير رسمية.

وأشار بكري إلى أن التشكيل الجديد سيُعرض على البرلمان، على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء، لافتًا إلى أن التغيير يأتي في إطار التجديد وضبط الأداء، خاصة في الوزارات الخدمية، وإنهاء ملفات لا تزال مفتوحة.