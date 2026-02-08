كنت بموت كل يوم عشان بنتي.. محاربة السرطان تكشف رحلة الألم والتشخيص الخاطئ ومحاولات الانتحار

كشفت دنيا فؤاد، محاربة السرطان، عن تفاصيل مؤثرة من رحلتها القاسية مع المرض الخبيث.

تشخيص خاطئ

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، دنيا إن إصابتها بالسرطان بدأت منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، موضحة أنها تعرضت لتشخيص خاطئ استمر أكثر من عام دون علاج، ما أدى لاكتشاف المرض في مرحلة متأخرة ومنتشرة.

وأضافت دنيا فؤاد أنها كانت توثق لحظات الألم يوميًا من أجل ابنتها التي كانت لا تزال رضيعة، مؤكدة أنها اتخذت من طفلتها دافعا قويا للاستمرار في العلاج رغم تدهور حالتها النفسية.

وأشارت إلى أنها مرت بفترة صعبة فكرت خلالها في الانتحار وقامت بمحاولات فعلية، قبل أن تصاب بجلطة في المخ أفقدتها القدرة على الحركة مؤقتًا، ثم اكتشفت إصابتها بمرض التصلب المتعدد (MS).

وأكدت دنيا خلال حديثها أن ما أبقاها على قيد الصمود هو إيمانها ومسؤوليتها تجاه ابنتها، قائلة: «كنت ضعيفة، بس أمي وبنتي هما اللي رجعوني للحياة».