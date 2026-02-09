قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة
غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي
زلزالان بقوة 5.7 ريختر يضربان المكسيك وتشيلي
2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء
اتحاد الكرة يفجر مفاجأة: لم نخاطب كاف لتغيير موعد مباراة الزمالك وكايزر
أسعار برامج عمرة رمضان 1447 هـ 2026 وتفاصيل الباقات المتاحة
مدرب مالي: الأهلي خسر إليو ديانج.. وانتظروا تألقه مع فالنسيا
إمساكية رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات.. مواعيد الصلوات وساعات الصيام
بدء صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية
تعديل قانون الضريبة العقارية.. الحكومة تتوقع 20 مليار جنيه من 2 مليون وحدة جديدة
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأحد 8 فبراير 2026
من الرصد الروتيني إلى الرقمنة.. محطات لحظية لمواجهة التلوث السمعي في السويس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

أسعار برامج عمرة رمضان 1447 هـ 2026 وتفاصيل الباقات المتاحة
عبد الفتاح تركي

أسعار برامج عمرة رمضان 1447 هـ 2026 .. مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ الموافق 2026، تتزايد رغبة المسلمين في أداء مناسك العمرة خلال هذا الشهر الكريم، لما يتمتع به من مكانة خاصة وأجر عظيم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات البحث عن أسعار برامج عمرة رمضان وتفاصيلها خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع بدء شركات السياحة الدينية الإعلان عن برامجها المختلفة.

وتشهد سوق السياحة الدينية حالة من النشاط المتصاعد، حيث تستعد الشركات لتلبية الطلب المتزايد من المواطنين الراغبين في السفر لأداء العمرة، خاصة في ظل تنوع البرامج المطروحة ما بين اقتصادية وفاخرة، بما يسمح بتلبية احتياجات مختلف الفئات والميزانيات، مع اختلاف مدد الإقامة ومستويات الخدمات المقدمة.

واقرأ أيضًا:

عمرة رمضان

الإقبال على برامج عمرة رمضان 1447 هـ

تشير المؤشرات إلى أن الإقبال الأكبر يتركز على برامج العشرة الأواخر من شهر رمضان، نظرًا لما تحمله هذه الأيام من فضل عظيم، وارتباطها بليلة القدر، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار مقارنة بالنصف الأول من الشهر، حيث تشهد هذه الفترة زيادة واضحة في الطلب على الإقامة القريبة من الحرم والخدمات الأعلى جودة.

وتتنوع برامج العمرة المطروحة من حيث عدد أيام الرحلة ومستوى الفنادق وقربها من الحرم المكي، فضلًا عن مستوى الإعاشة والخدمات المصاحبة، ما يمنح المعتمرين حرية الاختيار بين عدة بدائل تناسب احتياجاتهم وقدراتهم المالية.

أسعار عمرة شهر رمضان 1447 هـ

تشهد أسعار برامج عمرة رمضان 1447 هـ تفاوتًا ملحوظًا وفقًا لمدة البرنامج ومستوى الإقامة وتوقيت السفر خلال الشهر الكريم، حيث تبدأ أسعار العمرة الاقتصادية قصيرة المدة التي تمتد لـ 14 يومًا في النصف الأول من شهر رمضان من نحو 48 ألف جنيه، بينما ترتفع خلال العشرة الأواخر لتصل إلى حوالي 68 ألف جنيه، نتيجة زيادة الطلب وارتفاع تكاليف الإقامة والخدمات خلال هذه الفترة.

أما برامج العمرة الاقتصادية طويلة المدة التي تمتد لـ 30 يومًا، فتبدأ أسعارها من 65 ألف جنيه، وتختلف القيمة النهائية للبرنامج وفقًا لمستوى الفندق وموقعه وقربه من الحرم، بالإضافة إلى مدة الإقامة الفعلية والخدمات المقدمة ضمن البرنامج.

عمرة رمضان

وبالنسبة لبرامج العمرة الفاخرة قصيرة المدة التي تستمر لمدة 10 أيام، فتسجل أسعارًا تبدأ من 70 ألف جنيه في النصف الأول من شهر رمضان، وقد تتجاوز 90 ألف جنيه خلال العشرة الأواخر، وفقًا لقرب الفندق من الحرم وجودة الخدمات المقدمة ومستوى الإقامة، حيث تزداد تكلفة البرامج الفاخرة مع ارتفاع الطلب على المواقع المتميزة.

عوامل تؤثر على أسعار برامج العمرة

تتأثر أسعار برامج عمرة رمضان بعدة عوامل رئيسية، من بينها توقيت السفر خلال الشهر الكريم، ومستوى الفندق، والمسافة بين مقر الإقامة والحرم، إلى جانب تكلفة النقل والخدمات الإضافية التي تقدمها شركات السياحة، فضلًا عن مدة البرنامج ونوعية الإعاشة، وهو ما يفسر الفروق السعرية بين برنامج وآخر.

وتحرص شركات السياحة على تقديم باقات متنوعة لتناسب مختلف الاحتياجات، مع الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للسفر، وتوفير سبل الراحة والأمان للمعتمرين طوال مدة الرحلة.

المستندات المطلوبة للتقديم على عمرة رمضان 2026

حددت شركات السياحة مجموعة من المستندات الأساسية التي يجب توافرها للراغبين في التقديم على برامج عمرة رمضان 2026، حيث يشترط تقديم جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر، إلى جانب صورتين شخصيتين بخلفية بيضاء.

عمرة رمضان

كما تشمل المستندات المطلوبة شهادة تطعيم معتمدة في حال وجود اشتراطات صحية، بالإضافة إلى تصريح سفر وفقًا للفئة العمرية والحالة الوظيفية، مع إمكانية طلب مستندات إضافية من قبل شركات السياحة وفقًا لتعليمات وزارة السياحة والجهات المختصة.

أدعية شهر رمضان 2026

يحرص المسلمون خلال شهر رمضان المبارك على الإكثار من الدعاء، لما يحمله الشهر من نفحات إيمانية، ومن الأدعية المأثورة التي يرددها الكثيرون خلال رمضان 2026 الدعاء ببلوغ الشهر الكريم والتوفيق فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن.

عمرة رمضان

كما يدعو المسلمون بأن يجعل الله صيامهم صيام الصائمين وقيامهم قيام القانتين، وأن يغفر لهم التقصير، وأن يكون رمضان شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار، مع الدعاء بقبول الأعمال وتطهير القلوب من الذنوب، والرزق بحسن الخاتمة، وشفاء المرضى ورحمة الموتى وقضاء الحوائج وتفريج الهموم.

أسعار عمرة رمضان أسعار عمرة رمضان 1447 أسعار عمرة رمضان 2026 برامج عمرة رمضان تكلفة عمرة رمضان أسعار العمرة في رمضان عمرة العشرة الأواخر برامج العمرة الاقتصادية برامج العمرة الفاخرة شروط عمرة رمضان المستندات المطلوبة لعمرة رمضان

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

