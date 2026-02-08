قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

لمست الكعبة ودعيت لبنتي.. محاربة السرطان دنيا فؤاد تحكي عن عمرة وصفتها بالمعجزة

محاربة السرطان
محاربة السرطان
محمد البدوي

كشفت دنيا فؤاد، محاربة السرطان، عن واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا في رحلتها مع المرض، متحدثة عن تجربتها في أداء العمرة، والتي وصفتها بأنها لحظة استثنائية غيّرت بداخلها الكثير ومنحتها طاقة أمل جديدة.

وأوضحت دنيا خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل المذاع عبر قناة صدى البلد 2 أن حلم العمرة تحقق لها بشكل غير متوقع، مؤكدة أنها أثناء الطواف واجهت زحامًا شديدًا، قبل أن ينفرج الطريق فجأة أمامها لتصل إلى الكعبة وتتمكن من لمسها، في مشهد وصفته بالمعجزة، مضيفة أن دعاءها كله كان من أجل ابنتها، وليس من أجل نفسها.

الجانب النفسي الصعب

وتطرقت دنيا إلى الجانب النفسي الصعب من رحلتها، كاشفة عن معاناتها من التنمر والتشكيك في مرضها، حيث اتهمها البعض بادعاء الإصابة بالسرطان، بل ووصل الأمر إلى الزعم بأنها تخدع الناس بصور ومحاليل وهمية، وهو ما سبب لها أذى نفسيًا بالغًا.

وأكدت أن شكلها الخارجي لا يعكس حجم المعاناة التي تعيشها، خاصة مع تأثير العلاج بالكورتيزون، الذي غيّر ملامحها وأثقل جسدها، مشيرة إلى أن الألم الحقيقي لا يُرى بالعين.

رسالة مؤثرة للمشاهدين

واختتمت دنيا فؤاد حديثها برسالة مؤثرة للمشاهدين، طالبة الدعاء لها، قائلة: «ادعولي أقدر أكمل عشان بنتي.. الحب والدعم اللي شوفته منكم فرق معايا جدًا».

السرطان محاربة السرطان دنيا فؤاد نهال طايل برنامج تفاصيل

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

