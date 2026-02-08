قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجواء صيفية.. الأرصاد تكشف عن سبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء
ببقى مبسوط.. محمد رمضان في ظهور مميز برفقة حسين فهمي
دنيا فؤاد: كنت أفكر في الانـتـحار وأمي وابنتي أعاداني للحياة
أسعار السجائر في مصر اليوم الأحد 8 فبراير 2026 واستقرار السوق
دعاء الليلة الأولى من العشر الأواخر من شعبان.. 11 كلمة تجبرك جبرا عجيبا
كشري: الأهلي قنبلة موقوتة بسبب تخمة النجوم.. وتوروب المسئول عن الإصابات
كنز صحي .. طريقة عمل البلح باللبن
أحمد موسى: وثائق رسمية تؤكد صحة تحذيراتي حول محاولات زعزعة استقرار مصر
العشر الأواخر من شعبان بدأت منذ ساعات.. فهل يجوز صيام غد الإثنين؟
شبورة كثيفة وأتربة عالقة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الغد
تعزز اقتصادها بالعملة الصعبة.. أحمد موسى: مصر تتحول إلى قوة عالمية لإنتاج وتصدير التمور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هبة السيسي تبدأ أولى جلسات العلاج الكيماوي بعد إعلان إصابتها بالسرطان

هبة السيسي
هبة السيسي
يارا أمين

أعلنت الفنانة هبة السيسي بدء رحلتها العلاجية، حيث خضعت لأول جلسة علاج كيماوي، وذلك بعد فترة من إعلان إصابتها بمرض السرطان.

ونشرت هبة السيسي عبر خاصية «الاستوري» على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام صورة لها من داخل المستشفى أثناء تلقي العلاج، وعلّقت عليها موضحة أنها تلقت أول جرعة كيماوي.

مرض هبة السيسي

وكانت هبة السيسي قد كشفت في وقت سابق عن إصابتها بالمرض خلال ظهورها الأول في برنامجها، بعد غياب بسبب أزمة صحية مرت بها، خضعت خلالها لعملية جراحية وصفتها بالصعبة.

وأكدت الفنانة عودتها بعد تجاوز مرحلة قاسية، معبرة عن امتنانها لوقوف الجمهور بجانبها، ومشيرة إلى أن حالتها الصحية تحسنت بفضل الله، ما مكنها من العودة مجددًا لممارسة عملها

الفنانة هبة السيسي هبة السيسي علاج كيماوي مرض السرطان السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

ترشيحاتنا

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

دمج وزارات وإعادة وزارة الإعلام ورحيل هؤلاء.. توقعات مجدي الجلاد للتعديل الوزاري

الإيجار القديم

برلمانية عن الإيجار القديم: الهم أصبح أكبر بعد إقرار القانون

واحد من الناس

مثال للوفاء والصبر.. الجدة زينب ترعي ابنها وأحفادها من ذوي الاحتياجات الخاصة

بالصور

أبرزها أولاد الراعي وعلي كلاي .. الأكشن والإثارة والتشويق تسيطر علي خريطة أعمال رمضان 2026

بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"

من وحي الواقع .. مي صالح في دراما رمضان 2026 بـ مسلسل "روج أسود"

مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

دراما رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل بيبو

كزبرة
كزبرة
كزبرة

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد