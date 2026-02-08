فوز تاريخي.. حزب رئيسة الوزراء اليابانية يحقق أغلبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية

حقق الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان بزعامة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي أغلبية ثلثي المقاعد في انتخابات برلمانية مفصلية جرت اليوم الأحد.

وفي مقابلة مع شبكة التلفزيون العامة في اليابان "إن إتش كيه" عقب فوزها الكاسح، قالت تاكايشي إنها "مستعدة الآن للمضي قدما في السياسات التي من شأنها أن تجعل اليابان قوية ومزدهرة".

وذكرت "إن إتش كيه"، وفقا لنتائج فرز الأصوات، أن الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايشي حصل بمفرده على 316 مقعدا بحلول وقت مبكر من صباح الإثنين بالتوقيت المحلي، متجاوزا عتبة الأغلبية المطلقة البالغة 261 مقعدا في مجلس النواب المكون من 465 عضوا، وهو الغرفة الأقوى في البرلمان الياباني المكون من غرفتين.

ويمثل هذا الرقم نجاحا قياسيا منذ تأسيس الحزب عام 1955، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 300 مقعد، والذي حققه رئيس الوزراء الراحل ياسوهيرو ناكاسوني في عام 1986.

وصرحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، بأنها تتطلع لزيارة الولايات المتحدة هذا الربيع، كما تعتزم مواصلة العمل على تعزيز التحالف الياباني الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب- الأسبوع الماضي- عن دعمه الكامل لتاكايشي في انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أهمية قيادتها وعملها الائتلافي داخل الحكومة اليابانية، فيما أعلن أنه سيستضيفها في البيت الأبيض يوم 19 مارس.