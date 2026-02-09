قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟
رسميًا.. محمود كهربا ينضم إلى إنبي
يتموا أولاده.. أحزان في فيصل بسبب إنهاء حياة صاحب معرض سيارات على يد مالك مطعم
بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين
هل يجوز صيام آخر أسبوع في شهر شعبان؟.. اعرف الرأي الشرعي
غلق القيد الشتوي للأندية المصرية رسميا
إتصالات النواب: رصدنا شكاوى المواطنين بشأن انتهاء باقات الإنترنت قبل موعدها
تقرير: ترحيل سري لفلسطينيين من الولايات المتحدة إلى الضفة عبر مطار بن جوريون
اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة
غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي
زلزالان بقوة 5.7 ريختر يضربان المكسيك وتشيلي
2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غلق القيد الشتوي للأندية المصرية رسميا

الاتحاد المصري لكرة القدم
الاتحاد المصري لكرة القدم
رباب الهواري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا إغلاق نافذة القيد الشتوية لعام 2026، بعد فترة امتدت لأكثر من شهر منذ فتح باب التسجيل في الأول من يناير الماضي. وبذلك، تنتهي فرصة الأندية في تدعيم صفوفها بلاعبين جدد حتى نهاية الموسم الجاري.
 

نشاط مكثف في الساعات الأخيرة

شهدت الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد تحركات قوية من إدارات الأندية، حيث سارعت العديد منها لإنهاء إجراءات تسجيل الصفقات الجديدة قبل الموعد النهائي. وكان الاتحاد قد حدد الساعة الثانية عشرة منتصف ليل اليوم الأحد الموافق 8 فبراير كآخر توقيت لاعتماد القيد بشكل رسمي، ما دفع الأندية للتحرك بسرعة لتجنب ضياع فرصة دعم الفريق خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.
 

القرار يشمل جميع الفئات والمسابقات
 

وأكد الاتحاد أن قرار غلق القيد الشتوي لا يقتصر فقط على أندية الدوري الممتاز، بل يشمل جميع الأقسام، والمراحل السنية المختلفة، بالإضافة إلى مسابقات كرة القدم للصالات، وكذلك الكرة النسائية. ويأتي ذلك في إطار ضمان استقرار القوائم الفنية للمسابقات المحلية ومنع حدوث تغييرات مفاجئة بعد انتهاء فترة الانتقالات.
 

الاستعلام عن اللاعبين حتى الثالثة عصرًا

وفي سياق متصل، كان الاتحاد قد منح الأندية فرصة الاستعلام عن موقف اللاعبين حتى الساعة الثالثة عصرًا، وهو ما ساهم في زيادة الضغط داخل الأندية خلال الساعات الأخيرة. وأدى ذلك إلى تسارع الإدارات الرياضية نحو تسوية المديونيات المستحقة، وإنهاء أي إجراءات إدارية أو مالية قد تعطل عملية القيد

تسوية المديونيات ورفع العقود إلكترونيًا

حرصت الأندية خلال الساعات الأخيرة على رفع عقود اللاعبين عبر النظام الإلكتروني المعتمد، بجانب تسوية الالتزامات المالية المطلوبة، حتى لا تواجه أي عوائق تمنع تسجيل صفقاتها الجديدة قبل غلق القيد رسميًا.


 

الاتحاد المصري لكرة القدم دوري نايل اخبار الرياضة اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

ترشيحاتنا

تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديدة

تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديدة

مخالفات المرور

لتجنب غرامات التأخير .. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 وسدادها بالفيزا

الكلاب الضاله

بيهجموا علينا .. أهالي العجوزة يشتكون من تجمعات الكلاب بالشوارع

بالصور

رئيس لامبورجيني: السوق المصري يمتلك مقومات قوية لنجاح العلامة الإيطالية.. ولا نية حاليا للسيارات الكهربائية

رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد

أبرزها أولاد الراعي وعلي كلاي .. الأكشن والإثارة والتشويق تسيطر علي خريطة أعمال رمضان 2026

بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"

من وحي الواقع .. مي صالح في دراما رمضان 2026 بـ مسلسل "روج أسود"

مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد