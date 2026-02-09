غلق القيد الشتوي للأندية المصرية رسميا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا إغلاق نافذة القيد الشتوية لعام 2026، بعد فترة امتدت لأكثر من شهر منذ فتح باب التسجيل في الأول من يناير الماضي. وبذلك، تنتهي فرصة الأندية في تدعيم صفوفها بلاعبين جدد حتى نهاية الموسم الجاري.



نشاط مكثف في الساعات الأخيرة

شهدت الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد تحركات قوية من إدارات الأندية، حيث سارعت العديد منها لإنهاء إجراءات تسجيل الصفقات الجديدة قبل الموعد النهائي. وكان الاتحاد قد حدد الساعة الثانية عشرة منتصف ليل اليوم الأحد الموافق 8 فبراير كآخر توقيت لاعتماد القيد بشكل رسمي، ما دفع الأندية للتحرك بسرعة لتجنب ضياع فرصة دعم الفريق خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.



القرار يشمل جميع الفئات والمسابقات



وأكد الاتحاد أن قرار غلق القيد الشتوي لا يقتصر فقط على أندية الدوري الممتاز، بل يشمل جميع الأقسام، والمراحل السنية المختلفة، بالإضافة إلى مسابقات كرة القدم للصالات، وكذلك الكرة النسائية. ويأتي ذلك في إطار ضمان استقرار القوائم الفنية للمسابقات المحلية ومنع حدوث تغييرات مفاجئة بعد انتهاء فترة الانتقالات.



الاستعلام عن اللاعبين حتى الثالثة عصرًا

وفي سياق متصل، كان الاتحاد قد منح الأندية فرصة الاستعلام عن موقف اللاعبين حتى الساعة الثالثة عصرًا، وهو ما ساهم في زيادة الضغط داخل الأندية خلال الساعات الأخيرة. وأدى ذلك إلى تسارع الإدارات الرياضية نحو تسوية المديونيات المستحقة، وإنهاء أي إجراءات إدارية أو مالية قد تعطل عملية القيد

تسوية المديونيات ورفع العقود إلكترونيًا

حرصت الأندية خلال الساعات الأخيرة على رفع عقود اللاعبين عبر النظام الإلكتروني المعتمد، بجانب تسوية الالتزامات المالية المطلوبة، حتى لا تواجه أي عوائق تمنع تسجيل صفقاتها الجديدة قبل غلق القيد رسميًا.



