إدارة المسابقات باتحاد الكرة تقرر تعديل مواعيد مباريات الكرة النسائية

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل مواعيد مباراتين ضمن منافسات دور الـ 8 لبطولة كأس مصر للكرة النسائية

ووفقاً للخطاب الموجه إلى أندية الأهلي، بالم هيلز وادي دجلة، وزد إف سي فسيتم إقامة المواجهات يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، بدلاً من الموعد السابق الذي كان مقرراً الاثنين 16 فبراير وذلك لضمان أفضل تنظيم ممكن لهذه اللقاءات الحاسمة التي ستحدد أطراف المربع الذهبي للبطولة.

تشمل المواعيد الجديدة لقاء نادي الأهلي ضد بالم هيلز على ملعب الأهلي بالتجمع الخامس في تمام الساعة الثانية ظهراً، وفي التوقيت ذاته تقام مباراة وادي دجلة ضد زد إف سي على ملعب وادي دجلة بالعين السخنة.

وقد شدد الاتحاد في خطابه على ضرورة الالتزام بالقواعد الفنية، حيث يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل