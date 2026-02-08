قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

ردا على الانتقادات.. الأوقاف: تصميم زخارف المسجد العباسي أصلية وتعود لتاريخ إنشائه

مدخل المسجد العباسي بشبين الكوم
مدخل المسجد العباسي بشبين الكوم
عبد الرحمن محمد

أكدت وزارة الأوقاف أن الزخارف أصلية والخطوط الهندسية الموجودة على كتلة مدخل المسجد العباسي تعود إلى تاريخ إنشاء المسجد، ولم يطرأ عليها أي تعديل خلال أعمال الترميم الأخيرة.

الأوقاف: زخارف مدخل المسجد العباسي بشبين الكوم أصلية

جاء ذلك ردًّا على الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، الخاصة ببعض الزخارف والخطوط الهندسية الموجودة على كتلة مدخل المسجد العباسي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنه تمت معاينة المسجد ميدانيًّا بمعرفة نبيل محمد عراقي، مساعد وزير الأوقاف للشئون الهندسية؛ للتأكد من سلامة الأعمال المنفذة ومطابقتها للضوابط الأثرية والمعمارية.

وأضافت أن أعمال الترميم والصيانة نُفذت على نفقة وزارة الأوقاف، وتحت إشراف الجهات المختصة، ووفقًا لأحكام قانون حماية الآثار رقم (١١٧) لسنة ١٩٨٣، مؤكدة أن جميع الزخارف المتداولة هي ذاتها القائمة منذ إنشاء المسجد وتسجيله ضمن عداد الآثار الإسلامية والقبطية.

وشددت الوزارة على حرصها الكامل على صون المساجد الأثرية والحفاظ على طابعها التاريخي، داعية إلى تحري الدقة في تداول المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا شائعات خلال الساعات الماضية حول صورة لواجهة مسجد العباسي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية عقب الانتهاء من أعمال الترميم وإعادة افتتاحه، مدعين وجود أخطاء في تصميم الواجهة وهو ما أثار حالة من الجدل الكبير بين الناس.

مدخل المسجد العباسي بشبين الكوم مدخل المسجد العباسي المسجد العباسي زخارف مدخل المسجد العباسي زخارف مدخل المسجد العباسي بشبين الكوم

