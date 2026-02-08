قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقابة المالية تُطلق نظامًا رقميًا للتخصيم عبر بوابتها الإلكترونية
تشكيل بيراميدز في مواجهة ريفرز يونايتد بدوري أبطال إفريقيا
الرئيس السيسي : مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم استقرار الصومال
في 3 دقائق.. المصري يتعادل وكايزر تشيفز يتقدم بالهدف الثاني فى الكونفدرالية
كيف نحبب أطفالنا في الصيام؟.. نصائح تربوية لبداية صحيحة في رمضان دون ضغط
زيسكو الزامبي يسجل الهدف الأول أمام الزمالك بالكونفيدرالية
جلسة طارئة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل لنظر التعديل الوزاري
حفلات عيد الحب 2026.. حماقي في السعودية وهيفاء بـ لبنان وإليسا كندا وأمريكا
مناع: الثلاثاء المقبل.. جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة قضية مهمة
سيدات سلة سموحة.. سيطرة كاملة في الدوري
قبل رمضان.. الياميش بأسعار مخفضة بنسبة 25% في المجمعات الاستهلاكية
ارتفاع أسعار الذهب .. وهذه قيمه عيار 21
بايرن ميونخ يضع " فيتو " على ريال مدريد.. لينارت كارل خط أحمر و100 مليون يورو لا تكفي

لينارت كارل
لينارت كارل

حسمت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني موقفها بشكل قاطع من مستقبل نجمها الشاب لينارت كارل في ظل تصاعد الأنباء والتكهنات حول اهتمام عدد من عمالقة أوروبا وعلى رأسهم ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير الألمانية الموثوقة أن النادي البافاري لا ينوي الدخول في أي مفاوضات لبيع كارل مهما بلغت قيمة العروض المقدمة في رسالة واضحة تؤكد تمسك بايرن بمواهبه الشابة واعتبارها حجر الأساس في مشروعه المستقبلي.

تصريحات اللاعب تشعل الجدل

وكان لينارت كارل قد أثار حالة من الجدل الواسع داخل الأوساط الرياضية الألمانية بعد تصريح سابق له أكد فيه أن ريال مدريد هو نادي أحلامه وهو ما فتح الباب أمام تأويلات عديدة بشأن رغبته في خوض تجربة جديدة خارج الدوري الألماني.

إلا أن إدارة بايرن تعاملت مع التصريحات بهدوء دون اتخاذ أي موقف تصعيدي في ظل قناعة كاملة بإمكانات اللاعب الفنية وقدرته على التطور داخل منظومة النادي.

عقد طويل الأمد 

بحسب ما كشفه الصحفي الألماني المقرب من نادي بايرن ميونخ كريستيان فالك فإن عقد لينارت كارل يمتد حتى عام 2028 مع بند يتيح تجديده تلقائيًا حتى 2029 في 22 فبراير الجاري وهو ما يعكس حرص النادي على تأمين مستقبل اللاعب مبكرًا.

وأشار فالك في تقريره بصحيفة سبورت بيلد إلى أن إدارة بايرن ترى في كارل أحد أهم عناصر المستقبل وتسعى لربطه بعقد أطول يمتد حتى عام 2031 قبل انطلاق بطولة كأس العالم المقبلة.

100 مليون يورو لا تكفي

في واحدة من أبرز النقاط التي أثارت الانتباه أكد كريستيان فالك أن بايرن ميونخ لن يوافق على بيع كارل حتى في حال وصول عرض يتجاوز 100 مليون يورو سواء من ريال مدريد أو أي نادٍ آخر.

وأوضح أن النادي البافاري يعتبر اللاعب " غير قابل للبيع” في الوقت الحالي نظرًا لكونه لاعبًا ألمانيًا ونتاج أكاديمية بايرن ميونخ و موهبة شابة تبلغ من العمر 18 عامًا وعنصرًا أساسيًا في خطط الجهاز الفني.

وأضاف فالك أن أي نادٍ يفكر في ضم كارل عليه أن يضع في اعتباره رقمًا “يتجاوز بكثير” حاجز الـ100 مليون يورو مع التأكيد أن حتى هذا الرقم قد لا يكون كافيًا لإقناع إدارة بايرن بالتفريط فيه.

مقارنة صفقات تؤكد الرؤية

واستشهد التقرير بمثال واضح على سياسة بايرن في التعاقدات حيث أشار إلى صفقة لويس دياز القادمة من ليفربول مقابل نحو 70 مليون يورو موضحًا أن اللاعب ورغم جودته الفنية الكبيرة إلا أن قيمته المستقبلية أقل مقارنة بلاعب شاب مثل لينارت كارل.

فكارل يتمتع بميزة إعادة البيع العالية إضافة إلى كونه لاعبًا ألمانيًا يمثل قيمة فنية وتسويقية داخل النادي وهو ما يجعله استثمارًا طويل الأمد وليس مجرد صفقة آنية.

دعم كامل من كومباني

على الصعيد الفني يحظى لينارت كارل بثقة كاملة من المدير الفني فينسنت كومباني الذي يراه عنصرًا أساسيًا في مشروعه الجديد مع الفريق رغم إدراكه للصعوبات التي يواجهها اللاعب في موسمه الأول بالبوندسليجا.

ويمر كارل بفترة صعبة نسبيًا في ظل ضغط المباريات ومتطلبات المنافسة في الدوري الألماني إلا أن إدارة النادي ترى أن تلك المرحلة جزء طبيعي من عملية التطور والنضج.

مفاوضات التجديد بقيادة بالاك

وكشف التقرير أن إدارة بايرن تجري حاليًا مفاوضات متقدمة مع وكيل اللاعب مايكل بالاك نجم النادي البافاري السابق من أجل تمديد العقد وتحسين الراتب بما يتناسب مع مكانة اللاعب ودوره المنتظر في الفريق.

وأعرب فالك عن تفاؤله بنجاح تلك المفاوضات مؤكدًا أن النادي يضع كارل ضمن أولوياته القصوى سواء على المستوى الرياضي أو المالي.

مستقبل مشرق رغم الانتقادات

ورغم الانتقادات الجماهيرية التي طالت اللاعب مؤخرًا بسبب تصريحاته حول ريال مدريد فإن المؤشرات القادمة من داخل النادي تؤكد أن مستقبل لينارت كارل في بافاريا يبدو آمنًا ومشرقًا.

بايرن ميونخ يرى في اللاعب لبنة أساسية لمشروعه طويل المدى ويعتبره أحد أبرز رموز الجيل الجديد في وقت يسعى فيه النادي للحفاظ على هويته الألمانية والاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

نادي بايرن ميونخ بايرن ميونخ لينارت كارل ريال مدريد النادي البافاري

