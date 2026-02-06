صحيفه بايرن ميونخ تتحدث عن سر فشل صفقة ضم حمزه عبدالكريم

اشادت صحيفة بايرن ميونخ نيوز الألمانية بحمزه عبد الكريم نجم برشلونة عقب فشل فريق بايرن ميونخ في التعاقد معه

وأكدت الصحيفة أن بايرن ميونخ راقب اللاعب عن كثب منذ مايو 2025 وكان يبلغ من العمر 17 عامًا ويلعب ضمن صفوف النادي الأهلي

وأضاف التقرير أن تألق حمزة عبد الكريم في كأس العالم كان السبب في سعي عدد كبير من الأندية الأوروبية الكبرى لضمه من بينها بايرن ميونخ، الذي كثّف اهتمامه باللاعب مؤخرًا

واضاف ان بايرن ميونخ تقدم بعرض رسمي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية

واضافت الصحيفة أن إدارة بايرن ميونخ لم تنجح في حسم الصفقة، في ظل التحرك السريع من جانب برشلونة