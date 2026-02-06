قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 في السعودية
تسليم 64 مشروعا بإجمالي 955 فصلا بتكلفة 960 مليون جنيه اعتبارا من 1 يوليو
وزيرة خارجية سلوفينيا: نشجع السلام في قطاع غزة وبالشرق الأوسط
عودة الدراسة وبدء الترم الثاني 2026 في مدارس 12 محافظة .. غداً
الظهور الاول لـ حمزة عبدالكريم مع برشلونه
أعمل فلوس واكسب.. تفاصيل شهادة سند الادخارية الجديدة 2026
محمد الشناوي : الأهلي جاهز لتخطي عقبة شبيبة القبائل غدا
استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي.. الغندور يوجه رساله دعم للاعبي الزمالك
الشناوي :مواجهة شبيبة القبائل صعبه خاصة على أرضه
لماذا قررت التعليم استمرار التقييمات في الترم الثاني رغم الشكاوى؟| تربوي يحسم الجدل
بفستان مجسم.. إطلالة لافتة لـ ميرنا جميل عبر إنستجرام
توروب: مباراة الأهلي وشبيبة القبائل صعبة وحزين لإصابة زيزو
أخبار البلد

أعمل فلوس واكسب.. تفاصيل شهادة سند الادخارية الجديدة 2026

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن افضل طرق للاستثمار و على رأسها الشهادات البنكية، و تصدرت شهادة سند الادخارية الجديدة 2026 قائمة اهتمامات المستثمرين والباحثين عن ملاذ آمن لمدخراتهم بأعلى عائد متاح في السوق المصرفي. 

وتأتي هذه الشهادة بمميزات استثنائية تتماشى مع قرارات البنك المركزي الاخيرة بشان اسعار الفائدة حيث توفر وعاء ادخاريا يجمع بين الاستقرار والعائد التنافسي بما يحقق اقصى استفادة من السيولة النقدية.

وكيفية احتساب العائد الى جانب قائمة كاملة بشهادات بنك ناصر الاجتماعي المتاحة حاليا مثل شهادة رد الجميل والشهادات التراكمية التي تصل فوائدها الى 20.5 في المئة.

مميزات شهادة سند من بنك ناصر الاجتماعي 2026

وفق الموقع الرسمي لبنك ناصر الاجتماعي جاءت شهادة سند لتلبي احتياجات العملاء الباحثين عن استثمار قصير الاجل بعائد مرتفع ومزايا مرنة وجاءت تفاصيلها كالتالي.

مدة الشهادة عام واحد فقط.
دورية صرف العائد عائد 18 في المئة يصرف سنويا او عائد 17 في المئة يصرف شهريا.
الحد الادنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.
يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي لتاريخ الشراء.
يتيح البنك الاقتراض بضمان شهادة سند بنسبة تصل الى 90 في المئة من قيمتها بشروط ميسرة.

قائمة شهادات بنك ناصر الاجتماعي المتاحة في 2026

يقدم بنك ناصر الاجتماعي مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية التي تناسب مختلف الفئات والاحتياجات وجاءت كالتالي.

شهادة رد الجميل لكبار السن
مدة الشهادة 3 سنوات.
العائد 18.25 في المئة يصرف سنويا او 16.75 في المئة يصرف شهريا.

الشهادة التراكمية لمدة 3 سنوات
العائد 20.5 في المئة يصرف دفعة واحدة في نهاية مدة الشهادة.

الشهادة التراكمية لمدة 18 شهرا
العائد 18.5 في المئة يصرف في نهاية مدة الشهادة بعد سنة ونصف.

الشهادة الثلاثية الاستثمارية
مدة الشهادة 3 سنوات.
دورية العائد 18 في المئة سنوي او 17 في المئة ربع سنوي او 16.5 في المئة شهري.

خطوات واوراق شراء شهادات بنك ناصر الاجتماعي

يمكن للمواطنين التوجه الى اي فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي بالمحافظات للتقدم لشراء الشهادات مع تقديم المستندات التالية.

اصل بطاقة الرقم القومي سارية مع صورة منها.
المبلغ المراد استثماره بحد ادنى 1000 جنيه.
ملء نموذج طلب شراء الشهادة وتحديد دورية صرف العائد.

وتشير اراء الخبراء الى ان شهادة سند تعد من افضل الاوعية الادخارية لمن يرغب في استثمار امن قصير الاجل لمدة عام واحد مع الحصول على عائد ثابت ومضمون من بنك حكومي.

حساب يوم بيوم من بنك ناصر الاجتماعي

يوفر بنك ناصر حساب يوم بيوم الجاري للراغبين في سيولة مالية مع تحقيق عائد تراكمي وجاءت تفاصيله كالتالي.

عائد يومي تراكمي يصل الى 11.75 في المئة.
امكانية اصدار بطاقات خصم مباشر مع خدمات سحب وايداع مرنة.
يضاف العائد يوميا الى رصيد الحساب ما يجعله مناسبا لادارة المصروفات اليومية.

