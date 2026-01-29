قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق ملتقى التوظيف الأول للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2 فبراير
ما فضل إحياء ليلة النصف من شعبان؟ أمين الفتوى يجيب
ترامب: سأعلن الأسبوع المقبل عن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
اختفاء مفاجئ وغرامة مليون ونصف.. اشتعال أزمة بين الأهلي وإمام عاشور
الحكومة تعلن ارتفاع أرصدة إيرادات أرباح الهيئات الاقتصادية إلى 8.9 مليار جنيه
الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي
بالبطاقة بس .. شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي
15 كيلو مخدرات في علبة عسل .. ركاب أفارقة يهرّبون ممنوعات بمطار القاهرة | صور
تحذير صارم.. وزير الدفاع الأمريكي: سننفذ أي قرار لترامب ضد إيران النووية
طلب إحاطة أمام البرلمان لتثبيت العمالة المؤقتة
مصطفى بكري : الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر في أصعب الفترات
مصطفى بكري: التاريخ لا يذكر سوى الأبطال .. والرئيس السيسي نموذجا
بالبطاقة بس .. شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي

خالد يوسف

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر، وذلك بعدما قرر بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقديم قروض حسنة للمواطنين بمزايا ميسرة، ضمن سياسته لدعم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل وتعزيز الشمول المالي.

شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر

وعن شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر، فقد نشر موقع بنك ناصر عددا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم، ومن ضمن هذه الشروط ما يلي:

ـ أن يكون المتقدم من المقيمين في مصر ويحمل بطاقة الرقم القومي سارية.

ـ ألا يتجاوز الحد الأقصى للدخل الشهري المحدد لكل فئة، وفق ما يصدره البنك دوريًا.

ـ تقديم المستندات المطلوبة، مثل قسائم الراتب أو المعاش، لإثبات القدرة على السداد.

ـ الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها، مع إمكانية جدولة السداد وفق ظروف المستفيد.

شهادة الإدخار سند الجديدة 2026

حول شهادة الإدخار سند الجديدة 2026، فقد طرح بنك ناصر شهادة "سند الادخارية" الجديدة في 2026، بهدف تشجيع ثقافة الادخار، ودعم الشمول المالي، وتوفير عائد تنافسي للمواطنين.

وتستهدف الشهادة جميع الفئات الراغبة في استثمار أموالهم لمدة قصيرة أو متوسطة مع الحصول على دخل ثابت مضمون من بنك حكومي، فإنها تكون ذات عائد 18% سنوي يصرف مرة واحدة في نهاية العام، أو عائد 17% شهريًا يصرف على مدار السنة.

وذكر بنك ناصر أن الحد الأدنى للاكتتاب يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، على أن يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع مباشرة، مع العلم أنه يمكن الحصول على قرض بنسبة تصل إلى 90% من قيمة الشهادة وفق شروط البنك الميسرة.

قرض شخصي بالبطاقة فقط بنك ناصر

عن قرض شخصي بالبطاقة فقط بنك ناصر، فإنه يتيح بنك ناصر أيضًا الحصول على قرض شخصي بضمان البطاقة فقط، دون الحاجة إلى كفيل أو ضمان إضافي، لتسهيل حصول المواطنين على التمويل، ويشمل هذا القرض:

ـ الحد الأقصى للقرض وفق قدرة السداد الشهرية للمتقدم.

ـ فترة سداد مرنة تتراوح بين عدة أشهر وسنوات حسب مبلغ القرض.

ـ إجراءات سريعة وبسيطة للحصول على التمويل دون تعقيدات.

قرض حسن من بنك ناصر للمتزوجين

يمكن للمتزوجين الحصول على قرض حسن لدعم احتياجات الأسرة، مثل شراء المستلزمات الأساسية أو سداد مصروفات تعليمية.

ـ يشترط تقديم بطاقة الرقم القومي لكل من الزوج والزوجة، وإثبات الزواج رسميًا.

ـ يقدم البنك تسهيلات إضافية للأسر التي لديها أطفال أو التزامات مالية ثابتة.

ـ يحتسب القسط الشهري بما يتناسب مع دخل الأسرة، لضمان قدرة السداد دون إجهاد مالي.

