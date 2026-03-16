حادث غامض في جنوب لبنان.. جندي إسرائيلي يُصاب بنيران غير معادية

أعلن جيش الاحتلال عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة جراء إطلاق نار، نتيجة "حادث أثناء العمليات" في جنوب لبنان في وقت سابق من اليوم.

وأكد جيش الاحتلال نقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإبلاغ عائلته، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يحقق في ملابسات الحادث، ولكن وفقًا للتحقيقات الأولية، لم يُصب الجندي بنيران معادية.

ويُجدد الجيش الإسرائيلي دعوته للمدنيين اللبنانيين لإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله المعروف باسم الضاحية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي: "يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته ويهاجم البنية التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في منطقة الضاحية بقوة متزايدة. لا ينوي الجيش الإسرائيلي إلحاق أي أذى بكم، ولذلك، حفاظًا على سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء فورًا".

وشنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارات على عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في الضاحية خلال الأسبوع الماضي، ودعا الجيش مرارًا وتكرارًا المدنيين اللبنانيين إلى إخلاء المنطقة.