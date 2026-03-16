منتخب مصر يوافق على مواجهة إسبانيا في توقف مارس الجاري

أعلن اتحاد الكرة المصري تلقيه خطابا من الاتحاد الإسباني لاستضافة منتخب مصر يوم 31 مارس الحالي.

وأُلغي معسكر منتخب مصر في قطر بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط

ووافق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني على مواجهة إسبانيا في توقف مارس الحالي في مدريد

واجتمع هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة في وقت سابق مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، لإنهاء بعض الترتيبات الخاصة بمعسكر مارس الحالي، في إطار الاستعداد لكأس العالم 2026.



وتطرق الاجتماع لمناقشة خوض منتخب مصر، ودية ثانية، بعد تلقي خطاب من الاتحاد الإسباني لاستضافة منتخب مصر يوم 31 مارس الحالي.