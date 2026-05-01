أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة| فيديو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

ويبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 1 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5965 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6960 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7954 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 55680 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 1 مايو 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.66 جنيه

سعر الشراء: 53.56 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.88 جنيه

سعر الشراء: 62.75 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 72.61 جنيه

سعر الشراء: 72.45 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.30 جنيه

سعر الشراء: 14.28 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 174.97 جنيه

سعر الشراء: 174.59 جنيه

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد استمرارًا في الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة اليوم، نتيجة التأثر بكتل هوائية صحراوية وارتفاع فترات سطوع الشمس، موضحة أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو درجتين إلى ثلاث درجات.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، إن القاهرة الكبرى تسجل اليوم نحو 30 درجة مئوية، بينما ترتفع الحرارة بشكل أكبر في محافظات الصعيد لتصل إلى 36 و37 درجة، مشيرة إلى أن الطقس سيكون حارًا نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

غدًا ذروة الارتفاع



وأضافت أن البلاد ستشهد غدًا السبت ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تتجاوز العظمى بالقاهرة 33 درجة مئوية، بالتزامن مع نشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق الغربية وشمال البلاد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضحت عضو هيئة الأرصاد أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق، بالتزامن مع التقلبات الجوية، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الحاد اعتبارًا من يوم الأحد، حيث تنخفض العظمى بالقاهرة إلى نحو 25 درجة، مع عودة الأجواء المائلة للبرودة ليلًا.

وشددت غانم على ضرورة توخي الحذر، خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، مع أهمية ارتداء الكمامات أثناء الرياح المحملة بالأتربة، بالإضافة إلى الاحتفاظ بملابس خريفية أو شتوية خفيفة بسبب الفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد أن هذه الفترة تشهد تقلبات جوية سريعة، ما يستوجب المتابعة المستمرة للنشرات الجوية الرسمية.