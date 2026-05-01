التضامن: انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة 8 مايو الجاري

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة ببدء رحلات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا لموسم الحج لهذا العام

وأكدت الوزارة وفقآ لتقرير عرضته إكسترا نيوز، أن أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية ستنطلق يوم 8 مايو الجاري متجهة إلى المدينة المنورة، في إطار خطة منظمة لتيسير أداء المناسك وتوفير أفضل سبل الرعاية والخدمات للحجاج المصريين طوال فترة الرحلة.

ومن المقرر أن تنطلق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية يوم الجمعة الموافق 8 مايو الجاري إلى المدينة المنورة، حيث يغادر ما يقرب من 840 حاجا يمثلون محافظات " الجيزة - الغربية- دمياط- القليوبية- السويس" إلى المدينة المنورة استعداداً لبدء مناسك الحج.