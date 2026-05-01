جامعة القاهرة تدشّن وحدة متخصصة لتدوير المخلفات الزراعية بالتعاون مع وزارة البيئة

أعلنت جامعة القاهرة عن تدشين وحدة متخصصة لإدارة وتدوير المخلفات الزراعية بكلية الزراعة، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

جاء إطلاق الوحدة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم كلية الزراعة بقيادة الدكتور أيمن يحيى أمين عميد الكلية، وبمشاركة الدكتور مؤمن حامد طه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، أن تدشين وحدة إدارة وتدوير المخلفات الزراعية يمثل خطوة عملية مهمة في تنفيذ استراتيجية الجامعة للتحول نحو الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الجامعة تتبنى نهجًا متكاملًا يقوم على ربط التعليم والبحث العلمي بقضايا المجتمع والتحديات البيئية المعاصرة.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا المشروع يجسد توجه جامعة القاهرة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، والتحول إلى نماذج إنتاجية قائمة على الاقتصاد الدائري، بما يسهم في تقليل الفاقد وخفض الآثار البيئية السلبية الناتجة عن التخلص غير الآمن من المخلفات الزراعية، مؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى تعميم هذه التجربة الرائدة على مختلف قطاعاتها، وتحويل الحرم الجامعي إلى نموذج تطبيقي حي للاستدامة.

وأضاف أن التعاون مع وزارة البيئة يعكس التكامل الفعّال بين مؤسسات الدولة، ويعزز من قدرة الجامعة على تقديم حلول علمية مبتكرة تخدم خطط التنمية المستدامة.

ومن جانبه، صرّح الدكتور محمد حسين رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن إنشاء هذه الوحدة يأتي ضمن حزمة من المبادرات التي تطلقها الجامعة لتعزيز دورها المجتمعي والبيئي، وتحويل المعرفة العلمية إلى تطبيقات عملية ذات أثر مباشر.

وأشار إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الخضراء، لما لها من دور في دعم التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية، مؤكدًا أن الوحدة الجديدة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التعليم والتدريب والإنتاج.

وأوضح أن الوحدة ستسهم في بناء قدرات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال التدريب العملي على نظم إدارة المخلفات وإعادة التدوير، فضلًا عن تقديم خدمات فنية واستشارية للمزارعين، بما يدعم جهود الدولة في نشر الممارسات الزراعية المستدامة.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن يحيى أمين، عميد كلية الزراعة، أن تدشين الوحدة يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة بالتوسع في المشروعات الخضراء وترسيخ مفهوم الاستدامة داخل الحرم الجامعي، مشيرًا إلى أن الكلية تسعى لتقديم نموذج متكامل لإدارة المخلفات الزراعية يمكن تعميمه لخدمة المجتمع.

وأوضح أن الوحدة تستهدف معالجة أكثر من 500 طن سنويًا من المخلفات الزراعية الناتجة عن المزارع والحقول التعليمية والبحثية، بدلًا من التخلص منها بطرق تقليدية تضر بالبيئة، حيث يتم تحويل هذه المخلفات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية مثل السماد العضوي "الكمبوست" والأعلاف غير التقليدية، بما يسهم في تقليل النفقات وتعظيم الاستفادة من الموارد.

وثمّن عميد الكلية التعاون المثمر مع وزارة البيئة، التي قدمت الدعم الفني والتقني للوحدة من خلال إهداء معدات فرم المخلفات الزراعية، مؤكدًا أن هذا التعاون يجسد تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة.

وأضاف الدكتور مؤمن حامد طه، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الوحدة تمثل إضافة نوعية للعملية التعليمية، حيث توفر منصة تدريبية تطبيقية للطلاب، تتيح لهم المشاركة في جميع مراحل إدارة المخلفات، بدءًا من جمعها ومعالجتها، وصولًا إلى إنتاج الأسمدة والأعلاف، بما يعزز مهاراتهم التطبيقية ويرسخ لديهم مفاهيم الاستدامة.

وأوضح أن آلية عمل الوحدة تعتمد على جمع المخلفات النباتية الناتجة عن التقليم والحصاد، وفرمها باستخدام المعدات الحديثة، ثم معالجتها لإنتاج سماد عضوي عالي الجودة يستخدم في مزارع الكلية، أو تحويلها إلى أعلاف غير تقليدية لدعم الثروة الحيوانية.

وتتوجه إدارة الجامعة بالشكر والتقدير إلى جميع القائمين على تنفيذ المشروع، وعلى رأسهم الدكتور خالد خليل حجاب الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الزراعية، والدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ فسيولوجيا النبات، تقديرًا لجهودهما المتميزة في تدشين الوحدة.

ويأتي هذا المشروع ليعزز من مكانة جامعة القاهرة كبيت خبرة وطني رائد في مجالات الزراعة المستدامة وحماية البيئة، وخطوة مهمة نحو تحويل الحرم الجامعي إلى نموذج متكامل للتنمية الخضراء والتطبيق العملي للبحث العلمي.