تحطم الطائرة بالكامل.. مقتل طيار إسرائيلي بمدينة أولدنبورج شمال ألمانيا

لقي الطيار الإسرائيلي إسرائيل كومت، البالغ من العمر 71 عامًا، مصرعه في حادث تحطم طائرة خفيفة للغاية بالقرب من مطار هاتن في ألمانيا.

ووفقًا لبيان صادر عن الشرطة الألمانية، وقع الحادث بعد ظهر يوم الثلاثاء، بعد دقائق فقط من إقلاع الطائرة، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وتحطمت الطائرة بالكامل تقريبًا، ولقي كومت، الذي كان يقودها بمفرده، مصرعه في مكان الحادث.

وأمس الأول الأربعاء، أفادت الشرطة الألمانية بأن قائد طائرة صغيرة لقي مصرعه عندما تحطمت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها في منطقة تابعة لمدينة أولدنبورغ في شمال ألمانيا.

وسقطت الطائرة بالقرب من مطار هاتن مساء الثلاثاء وتحطمت في منطقة مفتوحة ولم تتضح على الفور أسباب الحادث.

ووفقاً للشرطة، كان الطيار /71 عاما/ في رحلة عودة إلى سويسرا، حيث كان يقيم، ولم تكشف عن هويته.