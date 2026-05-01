الإسماعيلية : تكثيف النظافة وصيانة الإنارة بالمراكز والمدن والأحياء

واصلت الوحدات المحلية في الإسماعيلية تكثيف جهودها في قطاع النظافة العامة بالشوارع والميادين أولًا بأول؛ ومنع تراكمات القمامة للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير الراحة للمواطنين، وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها حوالي ١٢١٧٠ طن خلال الفترة من " ٢٤ حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٦".

قام مركز ومدينة الإسماعيلية برفع حوالي ٧٨٥ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

وقامت الوحدة المحلية لحيِّ أول الإسماعيلية برفع حوالي ٨٩٠ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

قامت الوحدة المحلية لحي ثانِ الإسماعيلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بلغت حمولاتها ٩٥٠ طن.

وفي حي ثالث الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية للحي برفع ٨٨٨ طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع.

أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٦٣٥٠ طن من المدينة وتوابعها

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة برفع حمولات قدرها ٤٤٧ خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٨٠٠ طن من المدينة وتوابعها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين، برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٦١٠ طن من المدينة وتوابعها.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، برفع مخلفات خلال الأسبوع الماضي بلغت ٤٥٠ طن.

وفي قطاع الإنارة العامة، قامت الوحدات المحلية بمواصلة أعمالها في رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بتركيب ٣٦ عمود.

كما قامت الوحدة المحلية لحي أول الإسماعيلية، بصيانة ٢٠ عمود.

قامت الوحدة المحلية لحي ثان الإسماعيلية، بتركيب ٥ كشافات وإصلاح وصيانة ١٠ كشافات وتركيب ٥ لوحات إنارة وإصلاح وصيانة ٦ لوحات إنارة، وتم شد سلك ٢٥ مليمتر لمسافة ٣٠٠ متر مع تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء للإنارة العامة للشوارع العمومية، وذلك بمناطق (حي السلام وعرايشية مصر).

كما قامت الوحدة المحلية لحي ثالث الإسماعيلية، بصيانة الأعطال لمنطقة شبكة المروة وشارع بنها.

وفي مركز ومدينة فايد، تم صيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة، وكذلك القرى التابعة لها بعدد ٣٢ عمود، وصيانة ٢٠ كشاف ليد معطل.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم صيانة ١٣٧ كشاف إنارة عامة، بنطاق المدينة القديمة والجديدة، الطريق السريع، طريق الهدى، طريق قرية الإجرامية، الطريق الأبيض، مقابر السلام، قرية السلام، وقرية الأبطال، وشد الأسلاك المتهالكة بالطريق الدولي، ومتابعة إصلاح الأعطال بالتعاون مع إدارة الكهرباء بالقنطرة شرق وفنيين الوحدة المحلية.

وقام مركز ومدينة القنطرة غرب، بصيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة، وكذلك القرى التابعة لها بعدد ٢٥٠ كشاف إنارة.

وفي مركز ومدينة القصاصين، تم صيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة، وكذلك القرى التابعة لها بعدد ٤٠ كشاف.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير خلال الأسبوع الماضي، بصيانة الكشافات وتنظيف المناولات والأسلاك لإعادة تشغيلها مع الالتزام بتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وصيانة ٢٨٠ كشاف إنارة ولمبة ليد وإحلال عمودين كهرباء بنطاق مدينة التل الكبير، قطاع تل البلد، منطقة السلام، قطاع الحمادة، قرية القصاصين القديمة، و في نطاق الجزيرة الخضراء، الملاك، الظاهرية، أبوعاشور.