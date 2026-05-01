برلمانية: قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال توسّع الحماية الاجتماعية

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن القرارات والتوجيهات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال تعكس تحولًا واضحًا في سياسات دعم العمال، خاصة العمالة غير المنتظمة، بما يعزز من مسار العدالة الاجتماعية ويوسّع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت العسيلي، في بيان ، أن صرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، بدءًا من مايو وحتى يوليو 2026، خطوة عملية لتخفيف الأعباء الاقتصادية، ويؤكد أن الدولة تتحرك بجدية لدعم هذه الفئة وتوفير قدر من الاستقرار المعيشي لها.

وأضافت أن قرار إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة يعد إجراءً مهمًا لدمجهم في الاقتصاد الرسمي، بما يفتح أمامهم فرصًا أفضل للعمل ويضمن حصولهم على حقوقهم بشكل منظم.

وأشارت إلى أن إطلاق منصة سوق العمل يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف التشغيل، حيث يسهم في ربط فرص العمل بالباحثين عنها بكفاءة أكبر، سواء داخل مصر أو خارجها، فضلًا عن دوره في تطوير مهارات الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل الحديثة.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه القرارات تعكس رؤية متكاملة تستهدف الاستثمار في الإنسان، باعتباره أساس التنمية، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الدعم والتمكين للعمال بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.