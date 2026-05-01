مقترح برلماني لإطلاق المشروع القومي للطاقة الشمسية في المنازل والمنشآت

تقدمت الدكتورة مروة صالح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، بشأن إطلاق مشروع قومي متكامل لتعميم استخدام أنظمة الطاقة الشمسية على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف إعادة تشكيل خريطة استهلاك الطاقة في مصر، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

يأتي المقترح في سياق التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وما فرضته من إجراءات استثنائية لترشيد استهلاك الكهرباء الناتجة عن الوقود الأحفوري، وانعكاساتها المباشرة على المواطنين والقطاعات الإنتاجية والاقتصاد القومي، الأمر الذي يستدعي تبني حلول استراتيجية مستدامة تقلل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتدعم استقرار الدولة اقتصاديًا في مواجهة تقلبات أسعار الوقود.

ويستهدف المشروع قطاعات واسعة تشمل المنازل، والمجمعات السكنية، والمولات التجارية، والجهات الحكومية، والمصانع كثيفة ومتوسطة الاستهلاك للطاقة، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية تغطية ما بين 30% إلى 70% من الاستهلاك الكهربائي عبر الطاقة الشمسية، وهو ما ينعكس مباشرة على خفض فواتير الكهرباء، وتقليل الضغط على الشبكة، خاصة خلال فترات الذروة.

وأكدت النائبة أن المشروع يحمل عوائد استراتيجية للدولة، تشمل خفض استهلاك الوقود وتقليل الاعتماد على الغاز والمازوت، وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، وخفض الانبعاثات بما يدعم التزامات مصر البيئية، إلى جانب تحسين الميزان التجاري عبر تقليل استيراد الوقود، ودعم الصناعة من خلال خفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة في مجالات التركيب والصيانة والتصنيع المحلي.
وفيما يتعلق بآلية التمويل، اقترحت الدكتورة مروة صالح توفير قروض ميسرة طويلة الأجل للأفراد والمؤسسات بفائدة منخفضة، تمتد فترات سدادها من 10 إلى 15 عامًا، مع إمكانية سداد الأقساط ضمن فاتورة الكهرباء بحيث تقل قيمة القسط عن حجم الوفر المحقق، إلى جانب الاستفادة من المنح الدولية وبرامج تمويل التحول الأخضر ومؤسسات التمويل التنموي والبنوك الوطنية ، على أن تتولى شركة أو كيان وطني عمليات التصميم والتركيب والتشغيل والصيانة الدورية، على غرار تجربة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وتضمن المقترح إطارًا تنفيذيًا واضحًا يقوم على إنشاء شركة وطنية أو تحالف شركات لتولي التنفيذ، ووضع معايير فنية موحدة، وإطلاق برنامج تدريجي يبدأ بالمباني الحكومية، ثم يمتد إلى القطاعين التجاري والصناعي، وصولًا إلى القطاع السكني.

واختتمت النائبة مقترحها بجملة من التوصيات، أبرزها الموافقة على إطلاق المشروع القومي للطاقة الشمسية، وتقديم حوافز ضريبية وتشجيعية للمشاركين، وتفعيل نظام صافي القياس بشكل موسع، ودعم التصنيع المحلي لمكونات الطاقة الشمسية، وإدراج المشروع ضمن خطط التنمية المستدامة للدولة.

وبينت أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية حاسمة نحو تحقيق أمن الطاقة، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية للتحول إلى اقتصاد أخضر مستدام.

مجلس النواب رئيس مجلس النواب الدكتورة مروة صالح النائبة الدكتورة مروة صالح النواب

