برلمانية: الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تمكين الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية بمختلف القطاعات

أشادت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد العمال، والتي تناولت فيها الجهود المبذولة لتوفير فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات، وخاصة الزراعة والصناعة، مؤكدة أن ما جاء في حديث الرئيس يعكس رؤية استراتيجية شاملة لبناء دولة قوية قائمة على الإنتاج والتنمية.

وقالت النائبة هند رشاد إن تأكيد الرئيس على انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 6.2% يعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح سياسات الدولة الاقتصادية، رغم التحديات العالمية والإقليمية، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعكس تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص في خلق فرص عمل متنوعة ومستدامة.

وأضافت أن إشادة الرئيس بالدور الكبير للقطاع الخاص والحكومة في توفير فرص عمل سواء في صورة وظائف منتظمة أو غير منتظمة، يؤكد أن الدولة تسير في اتجاه واضح نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة سوق العمل.

وأكدت عضو مجلس النواب أن حديث الرئيس عن ضرورة تكثيف الجهود لتوفير فرص العمل عبر المشروعات الصغيرة والقومية يعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحدي، خاصة مع دخول أعداد كبيرة سنويًا إلى سوق العمل، الذي يضم نحو 60 مليون مواطن.

وثمّنت ما أعلنه الرئيس بشأن التوسع الزراعي واستصلاح 4.5 مليون فدان ضمن مشروع الدلتا الجديدة ومشروعات جهاز مستقبل مصر، إضافة إلى استصلاح 450 ألف فدان في سيناء، معتبرة أن هذه المشروعات تمثل تحولًا استراتيجيًا في ملف الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، من خلال استغلال كافة الفرص المتاحة، وتعزيز الشراكة بين جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة .

