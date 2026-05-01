قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي في عيد العمال تعزز دعم الصناعة الوطنية

هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ
هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال 2026، تعكس رؤية وطنية شاملة لدعم العمال وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، موضحا أن كلمات الرئيس حملت تقديرًا حقيقيًا لجهود عمال مصر، ورسالة واضحة بأن الدولة مستمرة في حماية حقوقهم وتوفير بيئة عمل كريمة تليق بعطائهم.

وشدد حليم، على ضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بدعم الصناعة المصرية وتوطينها، مشددًا على أن تحقيق شعار «صُنع في مصر» الذي يؤكد عليه الرئيس يتطلب سياسات قوية ومتكاملة، تقوم على دعم المنتج المحلي، وتعزيز التنافسية حتى يصبح علامة رائدة في الأسواق الدولية والإقليمية وضرورة تكاتف جميع أجهزة الدولة في اتجاه قومي موحد لتحفيز التصنيع.

وطالب حليم ، بضرورة تيسير إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية، وتقديم حوافز حقيقية وضمانات استثمارية قوية تسهم في جذب رؤوس الأموال، إلى جانب تطوير منظومة الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، خاصة ما يتعلق بالتراخيص والتأمينات الاجتماعية والضرائب والطاقة، من كهرباء وغاز ومياه، عبر سياسات مرنة ومشجعة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة تغيير فلسفة تعامل الجهات الإدارية مع المستثمرين، لتكون قائمة على التكامل والدعم بدلاً من العقاب، من خلال تقديم الإرشاد والتوعية، ومنح الفرصة لتصحيح الأخطاء قبل توقيع أي جزاءات، بما يخلق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، بجانب أهمية إدراج تطوير البنية التحتية الصناعية، من طرق وشبكات طاقة ومرافق، ضمن أولويات الموازنة العامة الجديدة، لضمان تلبية احتياجات القطاع الصناعي بشكل كامل.

وثمّن حليم، القرارات الاجتماعية التي أعلنها الرئيس، وعلى رأسها صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة، وزيادة تعويضات حوادث العمل، وإعفاء بعض الفئات من رسوم قياس المهارة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعزز مظلة الحماية الاجتماعية وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس تمثل خارطة طريق واضحة لتعزيز الصناعة الوطنية، وتمكين العمال، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، بما يرسخ مكانة مصر الاقتصادية ويحقق التنمية المستدامة وتعكس رؤية استباقية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة . 

هاني حليم السيسي عيد العمال مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

قادة إيران
آودي
نيسان
The Voice Kids
