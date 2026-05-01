طائرة مسيرة مفخخة.. إصابة جنديين إسرائيليين في هجوم لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة جنديين بجروح طفيفة في هجوم بطائرة مسيرة مفخخة نفذه حزب الله في جنوب لبنان صباح اليوم.

وأضاف جيش الاحتلال أنه تم نقل الجنديين إلى المستشفى وإبلاغ عائلتيهما، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه هجماتٍ دمّر خلالها أكثر من 40 موقعًا تابعًا لحزب الله في مناطق متفرقة من جنوب لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، موضحًا أن “من بين الأهداف التي تم استهدافها: مراكز قيادة كان يتواجد فيها المسلحين، ومبانٍ عسكرية، ومواقع أخرى”.