وزير الخارجية الإيراني: مغامرة نتنياهو تكلف واشنطن 100 مليار دولار

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الجمعة إن الحرب الأمريكية ضد بلاده تكلفت 100 مليار دولار وهو أكبر من الرقم المعلن المقدر بـ25 مليار دولار.

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة "إكس": "البنتاجون يكذب. لقد كلّفت مغامرة بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة 100 مليار دولار حتى الآن، أي أربعة أضعاف المبلغ المعلن. والتكاليف غير المباشرة التي يتحملها دافعو الضرائب الأمريكيون أعلى بكثير. إن معنى شعار "إسرائيل أولاً" هو "أمريكا أخيراً".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية بأن تكليفة الحرب الأمريكية ضد إيران وصلت إلى 50 مليار دولار وليست 25 مليار دولار.

وأوضحت الشبكة الإخبارية، أنه بينما مثل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث والجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، أمام المشرعين هذا الأسبوع للدفاع عن طلب ميزانية البنتاجون الضخمة البالغة 1.5 تريليون دولار، برزت حقيقة أكثر تكلفة بكثير للصراع مع إيران - إذ تُقدّر التكلفة الحقيقية للحرب بنحو 50 مليار دولار، وفقًا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على التقييمات الداخلية - أي ما يقارب ضعف التقدير المعلن الذي نُشر يوم الأربعاء.

وفي شهادته أمام الكونجرس، قدّر مسؤول في البنتاجون تكلفة عملية "الغضب الملحمي" التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية بنحو 25 مليار دولار، وهو رقم لا يشمل بالكامل تكلفة المعدات المتضررة أو المدمرة أو المنشآت العسكرية الأمريكية المتضررة.