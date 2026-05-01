مشهد يحبس الأنفاس.. إنقاذ طفل سوري سقط في بئر عمقها 18 مترا | شاهد

تمكنت السلطات السورية من إنقاذ طفل عمره 3 سنوات بعد سقوطه في بئر عمقها 18 مترا بريف حلب الشمالي، في شمال سوريا.

وأصدر الدفاع المدني السوري بيانا، أوضح فيه تفاصيل الجهود المشتركة لإنقاذ طفل بعمر ثلاث سنوات سقط في بئر بعمق نحو 18 متراً في بلدة شمارخ، بريف حلب الشمالي، الثلاثاء الماضي.

وأوضح الدفاع المدني السوري أن أحد المدنيين نزل إلى البئر، بمساعدة من فِرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب، وتمكّن من ربط الطفل العالق في البئر وإخراجه.

وأشار البيان إلى أنه بعد إنقاذ الطفل قدّمت فرق الدفاع المدني الإسعافات الأولية، ونُقل إلى مستشفى في مدينة أعزاز.