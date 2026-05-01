جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف 40 هدفًا في جنوب لبنان خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة أنه هجماتٍ دمّر خلالها أكثر من 40 موقعًا تابعًا لحزب الله في مناطق متفرقة من جنوب لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، موضحًا أن "من بين الأهداف التي تم استهدافها: مراكز قيادة كان يتواجد فيها المسلحين، ومبانٍ عسكرية، ومواقع أخرى"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.



وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف بلدات كونين والصوانة وقلاويه، وتلال بلدة مجدل زون وبلدة المنصوري في جنوب لبنان.

وتعرض وادي الحجير وأطراف ومحيط بلدات فرون والغندورية وتولين في جنوب لبنان، لقصف إسرائيلي بالقذائف المدفعية من العيار الثقيل (155 ملم).