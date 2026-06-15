أخبار السيارات | تسلا تودع أشهر عربية للأبد .. وغضب عارم ضد التاكسي الآلي

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

​في تحول استراتيجي هو الأجرأ في تاريخها، أعلنت تسلا رسميًّا عن إيقاف إنتاج طرازيها الفاخرين Model S وModel X نهائيًّا. وجاء القرار الصادم بتوجيه من إيلون ماسك لتفكيك خطوط إنتاج الطرازين داخل مصنع "فريمونت" بكاليفورنيا، وإعادة تهيئة المساحات لوجستيًّا لتصنيع الروبوت البشري Optimus، حيث تستهدف الشركة إنتاج مليون روبوت سنويًّا، والتحول بالكامل إلى شركة ذكاء اصطناعي وروبوتات.

​بدأت ملامح النسخة الأكثر شراسة في تاريخ الصانع الإيطالي بالظهور، حيث تسربت تفاصيل إطلاق طراز لامبورجيني ريفويلتو SV (Revuelto SuperVeloce). السيارة تعتمد على منظومة هجينة تجمع بين محرك V12 الشهير سعة 6.5 لترات و3 محركات كهربائية لتوليد قوة مرعبة تصل إلى 1065 حصانًا. وسيقتصر إنتاج هذه الأيقونة على 1963 نسخة فقط عالميًّا تخليدًا لعام تأسيس الشركة.

​تحول حلم التنقل الذكي إلى كابوس حقيقي لسكان مجمع "سوما جراند" السكني الفاخر في سان فرانسيسكو، بعد أن استقر أسطول من سيارات التاكسي الآلي التابعة لشركة وايمو داخل جراج المجمع. السكان وصفوا السيارات بـ "الزومبي" بسبب تجمعها ليلاً للشحن، وتسببها في إحداث اختناقات مرورية وإطلاق أبواقها (الكلاكس) بشكل عشوائي ومتكرر في ساعات متأخرة، مما أثار مخاوف من تراجع قيمة العقارات.

​شهدت النسخة السنوية الثانية من بطولة "برونكو إنفيتيشنال" لزيادة التحدي والإثارة في صحراء كاليفورنيا، تقليعة جديدة تمثلت في استبدال عربات الجولف الكهربائية التقليدية بـ وحوش الصحراء فورد برونكو وبرونكو رابتر. ونظرًا لضعف العربات العادية وفشلها في السير فوق الكثبان الرملية، أصبحت سيارات برونكو هي الوسيلة الرسمية لنقل اللاعبين والمحترفين بين حفر اللعب الممتدة في الصحراء.

​أعلن متحف "دي إف دبليو" في تكساس عن ضمه لنسخة مقلدة فائقة الدقة من السيارة الأسطورية بورش 550 سبايدر (المعروفة تاريخيًّا بقاتلة العمالقة)، والتي قامت ببنائها شركة "ثاندر رانش". النسخة توفر لعشاق السيارات الكلاسيكية متعة القيادة الميكانيكية النقية المكشوفة بمستويات أمان حديثة، وبكسر بسيط من السعر الأصلي للسيارة الحقيقية الذي يتجاوز حاليًّا 4 ملايين دولار في المزادات.