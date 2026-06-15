من حلم المستقبل إلى الإزعاج والكراهية.. ثورة سكانية ضد التاكسي الآلي

أثارت منصة السيارات ذاتية القيادة "وايمو" أزمة لوجستية واجتماعية طاحنة داخل أحد المجمعات السكنية الفاخرة في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية؛ حيث انتقل أسطول من تاكسيات الروبوت (Robotaxis) التابعة للشركة للعمل والاستقرار داخل مرآب السيارات الخاص بمجمع “سوما جراند” السكني منذ عام كامل.

وتسبب هذا الوجود المادي والبرمجي المكثف في تحويل حياة السكان اليومية إلى جحيم مروري مستمر، مما دفع الملاك لإبداء غضبهم العارم من تصرفات هذه المركبات التي تفتقر إلى الحس البشري في التعامل مع المساحات الضيقة.

سيارات زومبي تعود للتغذية وتعطيل حركة المرور اليومية

وصف سكان المجمع الفاخر مشهد عودة أساطيل وايمو ماديًا وبشكل متكرر إلى المرآب في ساعات المساء المتأخرة بشاشات من أفلام الرعب، حيث شبهوها بـ "سيارات الزومبي التي تعود إلى وكرها للتغذية وشحن خلايا الطاقة".

وتتسبب هذه المركبات الذكية في إحداث اختناقات مرورية حادة وتأخيرات بشرية مستمرة عند بوابات الدخول والخروج؛ حيث تتوقف فجأة عن الحركة برمجياً عند مواجهة أي عائق بسيط أو مساحة ضيقة، مما يؤدي إلى غلق المسارات تمامًا واحتجاز سيارات السكان خلفها لفترات طويلة دون وجود سائق بشري يمكن التفاهم معه ماديًا لإزاحة المركبة.

إزعاج ليلي مستمر ومخاوف استثمارية من تراجع قيم العقارات

لا يتوقف الإزعاج اللوجستي لسيارات وايمو عند حدود تعطيل حركة السير داخل الشاسيه الخرساني للجراج، بل يمتد ماديًا ليقض مضاجع السكان ليلاً؛ حيث تشرع السيارات في إطلاق نفير ألتنبيه (الكلاكس) بشكل عشوائي ومتكرر في أوقات متأخرة من الليل أثناء محاولاتها البرمجية الفاشلة للمناورة والالتفاف داخل الحارات الضيقة للمرآب.

وأعرب الملاك عن مخاوفهم الاستثمارية الشديدة من تأثير هذا الخلل البيئي والسمعي على القيمة المادية لعقاراتهم وشققهم الفاخرة في صالات العرض العقاري، نظرًا لهروب المستأجرين من المجمع بسبب هذه الفوضى الرقمية.

وعود برمجية بـ "الجوار الحسن" وتحديات الحلول اللوجستية

في المقابل، أصدرت إدارة "وايمو" بيانًا تؤكد فيه سعيها البرمجي المستمر لتكون "جارًا حسنًا" لسكان المجمع، مشيرة إلى أنها تعمل على تحديث الخرائط الرقمية وتهيئة الحساسية الاستشعارية للكاميرات والرادارات لتقليل حدوث حظر أو توقف مفاجئ داخل المسارات المغلقة.

ورغم هذه الوعود، يطالب المستهلكون بفرض عقوبات مادية وصيانة فورية للخطط التشغيلية للشركة لمنع تكرار هذه العيوب الهيكلية، تمهيدًا لوضع تشريعات تنظم دخول وخروج الروبوتات الذكية في صالات ومواقف السيارات المشتركة عالميًا ومحليًا عبر الوكلاء المعتمدين.