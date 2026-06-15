موضة جديدة.. استبدال عربات الجولف بسيارات فورد برونكو في الصحراء

شهدت رياضة الغولف في الآونة الأخيرة تحولًا لوجيستيًا واجتماعيًا كبيرًا؛ حيث تخلصت من صورتها النمطية كرياضة مقتصرة على الأثرياء وكبار السن، لتصبح اللعبة المفضلة لدى جيل الشباب وصناع المحتوى على منصة "يوتيوب" ووسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يتوقف هذا التغيير عند حدود الملاعب العشبية التقليدية، بل امتد ماديًا بفضل فكرة جنونية قادها أسطورة سباقات الانجراف الدريفت العالمي “فون جيتين جونيور” ليخلق حدثًا استثنائيًا يدمج بين تحديات القيادة الوعرة للشاسيه وإثارة ضربات الغولف في بيئة صحراوية قاسية.

بطولة "برونكو إنفيتيشنال" تجمع نجوم السباقات ومحترفي الغولف

انطلقت الفكرة برمجيًا وماديًا عندما تساءل جيتين بالتعاون مع أصدقائه عن إمكانية مزج القيادة العنيفة برياضة الغولف الهادئة.

وأسفر هذا التفكير عن تأسيس بطولة “برونكو إنفيتيشنال” الفريدة من نوعها، والتي أقيمت فعالياتها في وادي “جونسون فالي” بصحراء ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ولم تعد الرمال هناك مجرد مصيدة أو عائق (Bunker) يهرب منه اللاعبون كما هو الحال في الملاعب العادية، بل تحولت أرض الصحراء بالكامل إلى ساحة اللعب الرئيسية الممتدة.

قواعد مبتكرة وتحديات ميكانيكية تخفض ضربات الحفر

بالانتقال إلى العام الحالي 2026، شهدت النسخة السنوية الثانية من البطولة توسعًا استثماريًا وتسويقيًا متمهيزًا؛ حيث ضمت 20 مشاركًا جرى تقسيمهم إلى فرق ثلاثية تجمع بين لاعب غولف محترف، وسائق سباقات، وصانع محتوى مؤثر، يتنافسون بنظام “بيست بول سكرامبل”.

وقبل بدء تسديد الضربات نحو الحفر الثلاث الرئيسية، خاضت الفرق تحديات ميكانيكية وعرة تشمل تسلق الصخور والسرعات العالية؛ حيث يمنح الفوز في تحدي القيادة ميزة لوجستية للفريق بخصم ضربة من معدله الإجمالي، بينما يعاقب صاحب المركز الأخير بإضافة ضربة إلى رصيده.

استبدال عربات الغولف التقليدية بوحوش "برونكو رابتر" الخارقة

بما أن عربات الغولف الكهربائية القياسية ضعيفة للغاية ولا تقوى ماديًا على السير فوق الكثبان الرملية الناتجة عن حركة الرياح، استبدلت اللجنة المنظمة تلك العربات بأسطول من سيارات "فورد برونكو" و"برونكو رابتر" المتطورة لتصبح هي عربات الجولف الرسمية في البطولة.

وحتى الجماهير والمشجعين تتبعوا مسار الكرات وتحركات اللاعبين مستلقين داخل أساطيل من سيارات برونكو القوية، في حدث إعلاني متميز تم بثه عبر منصة "أمازون برايم" تحت اسم ليعكس مدى كفاءة نظام التعليق وقوة محركات فورد في تحمل البيئات القاسية بأقل كلفة صيانة ممكنة، تمهيدًا لطرح الفئات الخاصة بالبطولة في صالات العرض عالميًا ومحليًا عبر الوكلاء المعتمدين.