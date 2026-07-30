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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة كمال: مش مهم السبق الصحفي والإعلامي لكن المهم بناء المصداقية بالمعلومات الرسمية

أسامة كمال
أسامة كمال
هاني حسين

علق الإعلامي أسامة كمال، عن حادث استهداف سفينتين في ميناء دمياط بطائرة مسيرة، قائلا:"  تكهنات كثيرة انتشرت كالنار في الهشيم على السوشيال ميديا ".

وقال أسامة كمال في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  لو الواحد شغال في وسيلة إعلامية محترمة هياخد المعلومات من الجهات المسؤولة ".

وتابع أسامة كمال:"  اللي بيشتغل في الإعلام عليه مسؤولية كبيرة عند تناول الأحداث والأزمات في دول شقيقة لما تحصل أي أزمة او مشكلة يكون هناك انتظار للبيان الرسمي الذي يصدر على الدولة ومفيش إعلام بيطلع يتكلم بدون معلومات من الجهات الرسمية ".

واكمل أسامة كمال :"  في وسائل الإعلام لازم يكون هناك حرص في التعامل مع الأزمات"، مضيفا:" مش مهم السبق الصحفي والإعلامي لكن المهم تواجد بناء للمصداقية بالمعلومات الرسمية الموثوق فيها ".

وتابع أسامة كمال:" المصداقية بضاعة هشة جدا ومن الممكن بناؤها في سنوات وفقدانها في ثوان معدودة"، مضيفا:" أحب توخي الحرص والدقة في التعامل مع مختلف الاخبار ".
 

أسامة كمال اخبار التوك شو دمياط ميناء دمياط مصر

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