مصير لبنان في اتفاق إيران .. مسئول أمريكي يكشف مفاجأة بشأن الانسحاب الإسرائيلي

أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى، يوم الاثنين، أن اتفاق إدارة ترامب مع إيران لا يتضمن شرطًا لانسحاب إسرائيل من لبنان.

وقال المسؤول: "لم يكن انسحابهم شرطًا من شروط الاتفاق. إذا لم تتمكن إيران من السيطرة على حزب الله، وإذا هاجمت مواقع إسرائيلية أو مدنًا إسرائيلية، فسيكون لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها والرد"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد أصروا في وقت سابق على أنهم لن يتراجعوا عن الهجوم في لبنان.

وقد شنت إسرائيل هجمات على حزب الله، على الرغم من اقتراحات إيران بإدراجها في أي وقف أوسع لإطلاق النار.

وأعرب المسؤول الأمريكي، يوم الاثنين، عن تفاؤله بأن إسرائيل ولبنان ستحرزان تقدمًا في مفاوضاتهما، لكنه أوضح أن استمرار القتال لن يعرقل اتفاق إدارة ترامب مع إيران.

وقال المسؤول: "يعتقد كلا الطرفين أنه متضرر من الآخر". "لذا نأمل أن نتمكن من إيجاد طريقة لإنشاء إطار عمل جديد للمنطقة قائم على العصر الحديث والتطلعات الحديثة."