نتنياهو يعلق الليلة لأول مرة على الاتفاق الأمريكي الإيراني

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيوجه كلمة مصورة إلى الإسرائيليين في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، في أول تعليق له منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو، شأنه شأن عدد من كبار المسؤولين في إسرائيل، لا ينظر بارتياح إلى الاتفاق الجاري بين واشنطن وطهران، إلا أنه من غير المتوقع أن يوجه انتقادات علنية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويأتي خطاب نتنياهو في ظل تصاعد الجدل داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية بشأن تداعيات الاتفاق الأمريكي الإيراني على أمن إسرائيل ومستقبل التوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط.