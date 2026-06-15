ترامب يعترف: هناك قيادة ذكية في إيران.. ويكشف موعد فتح مضيق هرمز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين أن الاتفاق يمنع إيران من تطوير أي أسلحة نووية، وهذا كان جوهر الاتفاق.

وقال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة "السبع" إن ترمب: مضيق هرمز سيُفتح بشكل كامل يوم الجمعة، :السفن بدأت تعبر.

وأشار ترامب إلى أن هناك الآن قيادة ذكية في إيران، مضيفا أن الأسواق تتعافى بعد الاتفاق مع طهران، منوها إلى أن الاتفاق الحالي مختلف عن الاتفاق السئ للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وأوضح الرئيس ترامب، أن واشنطن ستعلن تفاصيل الاتفاق مع إيران قريبا جدا، لافتا إلى أن نائبه جي دي فانس قد يحضر توقيع الاتفاق مع إيران.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى مطار جنيف في طريقه الى فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع المنعقدة بمدينة إيفيان الفرنسية .

ومن المقرر أن ينتقل الرئيس الأمريكي عبر مروحية من جنيف الى مدينة إيفيان القريبة من الحدود السويسرية .

وتنعقد القمة خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري ، وتشهد القمة حضورا رفيع المستوى لرؤساء دول وحكومات الأعضاء، إلى جانب عدد من قادة الدول المدعوة بصفة "دولة شريكة" وفي مقدمتها مصر، وبمشاركة رئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، فضلاً عن رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.