واشنطن تكشف سر غياب مجتبى خامنئي عن الاتفاق النووي

قال مسؤول أمريكي رفيع اليوم في اتصال هاتفي مع الصحفيين إن غياب توقيع المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي على مذكرة التفاهم ليس بالأمر غير المألوف، بل هو متوقع إلى حد ما.

وأضاف المسؤول الرفيع، في إشارة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة التي تم التوصل إليها عام 2015 خلال إدارة الرئيس باراك أوباما: "إذا عدنا إلى الاتفاق النووي، فإن المرشد الأعلى لا يوقع على هذه الاتفاقات؛ فهذا ليس دوره في نظامهم".

وأوضح المسؤول الرفيع، ردًا على سؤال من شبكة CNN، أن هذا الدور يُفترض أن يتولاه كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، الذي تعتبره الولايات المتحدة "الأكثر نفوذًا في نظامهم حاليًا".

وأفاد مسؤولون رفيعون خلال الاتصال أن ترامب ونائبه جيه دي فانس وقاليباف وقعوا الاتفاقية إلكترونيًا.

وقال المسؤول الكبير إن ترامب وقع الاتفاق شخصياً "لأنه أراد أن يظهر تفانيه في العملية وتفانيه في إنجاز هذا الأمر حتى التوصل إلى حل ناجح".