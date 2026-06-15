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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تفاجئ الأسواق وتكشف كيف أمدّت في عمر هواتف الآيفون القديمة

أبل
أبل
احمد الشريف

أفصحت شركة أبل الأمريكية عن استراتيجية هندسية ثورية غير مسبوقة تستهدف صيانة وبث حياة جديدة داخل طرازات الآيفون القديمة.

وسلط تقرير استقصائي موسع نشره موقع "Wired" التقني العالمي الضوء على كواليس هذا التحول، مؤكداً أن نظام التشغيل المنتظر "iOS 27".

 سيتضمن تحديثات عميقة على مستوى شفرات النواة والخوارزميات، مصممة خصيصاً لتسريع أداء الهواتف الكلاسيكية بدءاً من جيل "iPhone 11" الصادر عام 2019 وإطالة عمر خلاياها الكيميائية، لتقطع الشركة بذلك الطريق على اتهامات "التقادم المبرمج" وتدعم استدامة الأجهزة الفاخرة لعام 2026.

تعديل خوارزميات مجدول المعالج لرفع مستويات الاستجابة اللحظية

تستهدف الترقية البرمجية المحدثة لنظام "iOS 27" تفكيك أزمات التباطؤ الميكروي وإعادة تنظيم خطوط حركة البيانات داخل المعالجات القديمة.

وتمنح هندسة النظام المطور لعام 2026 الهواتف القديمة ميزة النفاذ لخوارزميات "مجدول المعالج" (CPU Scheduler) الأكثر تقدماً، وهي التكنولوجيا العصبية التي كانت حكراً على الأجهزة النخبوية الحديثة، حيث يتولى المجدول الذكي أتمتة توجيه طاقة الأنوية صامتاً نحو التطبيق الذي يركز عليه المستخدم حالياً، لتصل مستويات المرونة البرمجية وسلاسة الواجهات إلى نسبة كفاءة عتادية بلغت 100%.

أرقام قياسية مذهلة لتسريع إقلاع التطبيقات ونقل ملفات "AirDrop"

تمنح أبل مستخدمي أجهزتها النخبوية القديمة دفعة أداء ملموسة تم إثباتها فحصياً وعملياً عبر غرف اختبارات مؤتمر المطورين "WWDC 2026".

وحرص مبرمجو كوبيرتينو على هندسة الشفرات لتسريع إقلاع وفتح التطبيقات بنسبة تصل إلى 30% (تم اختبارها على هاتف iPhone 11 Pro Max)، بالإضافة إلى تسريع قنوات جلب وتحميل الصور داخل مكتبة "Photos" بنسبة 70% فور التقاطها، مع قفزة خارقة تبلغ 80% في سرعة نقل الملفات هوائياً عبر ميزة "AirDrop"، بجانب تسريع عمليات حفظ ملفات "PDF" وتشغيل الكاميرا اللحظي في نمط توفير الطاقة.

أتمتة الفصل الشبكي وتحسين محرك البحث لمنع النزيف الحراري

تتكامل البنية التحتية للنظام الجديد مع إعادة بناء كاملة لمنظومة البحث الداخلي "Spotlight" ومتصفح "Mail" لتعمل بقدرات حوسبية محلية فائقة الدقة تجلب النتائج من أول محاولة.

 وحرص مهندسو أبل على جعل الأنظمة أكثر ذكاءً في عمليات التحويل المؤتمتة صامتاً بين شبكات الخلوي والـ "Wi-Fi"، مما يمنع التشتت العتادي لرقاقات الاتصال، ويحمي الخلايا الكيميائية للبطارية من السخونة المفرطة والنزيف الحراري اللحظي، مما يطيل عمرها الافتراضي لسنوات قادمة.

ارتياح تسويقي واقتصادي واسع النطاق يضرب أسواق المحمول بمصر

تفتح هذه الوعود البرمجية الواعدة من أبل آفاقاً استهلاكيا واقتصادية فائقة الأهمية تتابعها محلات الاتصالات ومجتمعات الهاردوير في مصر لعام 2026.

ويرى مراجعو الأنظمة محلياً أن توجه أبل لضخ دماء جديدة في عروق "آيفون 11" و"آيفون 12" يمثل انفراجة مالية ممتازة للمستهلك المصري وسط التحديات الاقتصادية، حيث يعزز القرار من القيمة السوقية لتلك الطرازات في أسواق "المستعمل" المحلية، ويمنح الشباب المستقلين وصناع المحتوى بمصر حلولاً تشغيلية عبقرية وموفرة لإدارة مشاريعهم وقنوات العمل الحر بأقل تكلفة وبدون تعقيد.

يبرهن التقرير الفني لموقع "Wired" بشأن إنعاش الهواتف القديمة لعام 2026 على أن حسم الصدارة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية غادر فخ المواصفات الورقية الجافة، ليرتكز حول جودة البرمجيات واستدامة العتاد.

ومع بدء العد التنازلي لطرح الإصدار المستقر من التحديث بالخريف المقبل، تثبت أبل أن الوفاء البرمي للأجهزة الكلاسيكية وصيانة حقوق الخصوصية والأداء هما الحصن الدفاعي الأول لصيانة الهيمنة الرقمية عالمياً.

أبل آيفون iOS 27 شركة أبل iPhone 11

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