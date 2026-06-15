قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفض لـ51 جنيها ..سعر الدولار في ختام تعاملات البنوك
رئيس خطة النواب: الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولي 5% من الناتج المحلي
البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلي 39.2 مليار دولار خلال 10 شهور
في عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلاح بزوجته وبناته
مجلس النواب يبدأ مناقشة التقرير النهائي لمشروع موازنة 2026-2027
إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة.. شيخ الأزهر يوجه بتحمل نفقات سفر وإقامة أسرة طالب تايلاندي
وزير خارجية تركيا لنظيره الإيراني: نأمل أن تفضي مزيد من المباحثات إلى نتيجة إيجابية
زيارة محمد بن زايد للقاهرة.. محطة جديدة في مسار التحالف المصري الإماراتي
أول مستضيف للنبي بعد الهجرة النبوية للمدينة.. تعرف على قصته
5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع
وزير الخارجية السعودي يرحب في اتصاله بنظيره الإيراني بالاتفاق مع واشنطن
القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ما وراء عناد أبل.. الأسباب الحقيقية وراء غياب شاشات اللمس في أجهزة ماك بوك

وراء غياب شاشات اللمس
وراء غياب شاشات اللمس
لمياء الياسين

أصبحت أجهزة ماك بوك الخيار الأمثل لمن يرغبون في أجهزة كمبيوتر محمولة عالية الإنتاجية لإنشاء المحتوى وإنجاز أعمالهم اليومية في المنزل والمكتب. قلّما تجد أجهزة كمبيوتر محمولة أخف وزنًا من ماك بوك إير ، وأقل منها قوةً من ماك بوك برو في مهام الإنتاجية. ورغم ذلك، ورغم هيمنة آبل على السوق، لا تزال أجهزة ماك بوك تفتقر إلى ميزة مهمة في عام 2026: وهي شاشات اللمس
تتميز العديد من أجهزة الكمبيوتر اليوم بإمكانية طي لوحات مفاتيحها أو فصلها لتتحول إلى أجهزة لوحية، مما يزيل تمامًا المسافة التي تجعل شاشات اللمس العمودية مزعجة. ومع توفر خاصية اللمس في أجهزة الكمبيوتر المحمولة فائقة النحافة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة القابلة للتحويل 2 في 1 منذ فترة طويلة، قد ترغب شركة آبل في إعادة النظر في فكرة أن شاشات اللمس لا تعمل على أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

هل سيصدر جهاز ماك بشاشة ؟

لطالما دأبت آبل على إصدار أجهزة ماك بوك بدون شاشات لمس لأكثر من عقد من الزمان، حتى بعد أن أصبح هذا الأمر شائعًا لدى الشركات المصنعة الأخرى، ولكن يبدو أن هذا الوضع على وشك التغيير. فبحسب مارك جورمان من  بلومبيرج  من المتوقع إطلاق جهاز ماك بوك برو بشاشة لمس في أوائل عام 2027.

لا تزال التفاصيل شحيحة. ولكن استنادًا إلى المعلومات المسربة، من المتوقع أن يتميز جهاز MacBook Pro بشاشة لمسية من نوع OLED، وهي تقنية لم تستخدمها Apple في أجهزة MacBook من قبل. كما يُقال إن فريق هندسة البرمجيات المسؤول عن أجهزة MacBook يعمل على تحسين نظام macOS ليتوافق بشكل أفضل مع شاشة اللمس ويستفيد منها. 

لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت التغييرات ستشمل جهاز MacBook الأساسي أو MacBook Air، أو حتى MacBook Neo، لكن الاحتمالات تبدو ضئيلة للغاية، على الأقل في الوقت الراهن. وهناك تكهنات أيضاً بأن جهاز MacBook المزود بشاشة OLED تعمل باللمس سيكون أعلى مستوى من MacBook Pro، وبالتالي قد يحمل اسماً وسعراً مختلفين. بالطبع، سننتظر تأكيداً من Apple للتأكد.

أجهزة ماك بوك أجهزة كمبيوتر محمولة ماك بوك برو جهاز آيباد برو M5 شاشات لمس جهاز MacBook

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 بـ 6250 جنيها

محمد أمين بن هاشم

محمد أمين بن هاشم مديرا فنيا لـ مودرن سبورت

الرئيس السيسي و محمد بن زايد

قمة مصرية إماراتية.. الرئيس السيسي يستقبل بن زايد اليوم لبحث الملفات المشتركة

ترشيحاتنا

وزير الداخلية

الهجرة النبوية تجسد معانى التضحية.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجرى

المتهمين

بسبب أولوية المرور .. مشاجرة بالعصا والأسلحة البيضاء بدار السلام

ارشيفيه

مصرع شخص على يد آخرين في قرية بالدقهلية

بالصور

خطوة بخطوة.. طريقة عمل تشيز كيك الكنافة

طريقة عمل تشيز كيك الكنافة.
طريقة عمل تشيز كيك الكنافة.
طريقة عمل تشيز كيك الكنافة.

بورش تثير الجدل بنسخة مقلدة رخيصة من سيارتها ذات الـ4 ملايين دولار

بورش بوكسر 2026
بورش بوكسر 2026
بورش بوكسر 2026

لامبورجيني تستعد لإطلاق وحش إيطالي بقوة 1065 حصانًا

Lamborghini Revuelto 2026
Lamborghini Revuelto 2026
Lamborghini Revuelto 2026

طريقة عمل الكنافة بالمانجو باحترافية

طريقة عمل الكنافة بالمانجو بإحترافية
طريقة عمل الكنافة بالمانجو بإحترافية
طريقة عمل الكنافة بالمانجو بإحترافية

فيديو

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد