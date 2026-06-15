ما وراء عناد أبل.. الأسباب الحقيقية وراء غياب شاشات اللمس في أجهزة ماك بوك

أصبحت أجهزة ماك بوك الخيار الأمثل لمن يرغبون في أجهزة كمبيوتر محمولة عالية الإنتاجية لإنشاء المحتوى وإنجاز أعمالهم اليومية في المنزل والمكتب. قلّما تجد أجهزة كمبيوتر محمولة أخف وزنًا من ماك بوك إير ، وأقل منها قوةً من ماك بوك برو في مهام الإنتاجية. ورغم ذلك، ورغم هيمنة آبل على السوق، لا تزال أجهزة ماك بوك تفتقر إلى ميزة مهمة في عام 2026: وهي شاشات اللمس

تتميز العديد من أجهزة الكمبيوتر اليوم بإمكانية طي لوحات مفاتيحها أو فصلها لتتحول إلى أجهزة لوحية، مما يزيل تمامًا المسافة التي تجعل شاشات اللمس العمودية مزعجة. ومع توفر خاصية اللمس في أجهزة الكمبيوتر المحمولة فائقة النحافة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة القابلة للتحويل 2 في 1 منذ فترة طويلة، قد ترغب شركة آبل في إعادة النظر في فكرة أن شاشات اللمس لا تعمل على أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

هل سيصدر جهاز ماك بشاشة ؟



لطالما دأبت آبل على إصدار أجهزة ماك بوك بدون شاشات لمس لأكثر من عقد من الزمان، حتى بعد أن أصبح هذا الأمر شائعًا لدى الشركات المصنعة الأخرى، ولكن يبدو أن هذا الوضع على وشك التغيير. فبحسب مارك جورمان من بلومبيرج من المتوقع إطلاق جهاز ماك بوك برو بشاشة لمس في أوائل عام 2027.

لا تزال التفاصيل شحيحة. ولكن استنادًا إلى المعلومات المسربة، من المتوقع أن يتميز جهاز MacBook Pro بشاشة لمسية من نوع OLED، وهي تقنية لم تستخدمها Apple في أجهزة MacBook من قبل. كما يُقال إن فريق هندسة البرمجيات المسؤول عن أجهزة MacBook يعمل على تحسين نظام macOS ليتوافق بشكل أفضل مع شاشة اللمس ويستفيد منها.

لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت التغييرات ستشمل جهاز MacBook الأساسي أو MacBook Air، أو حتى MacBook Neo، لكن الاحتمالات تبدو ضئيلة للغاية، على الأقل في الوقت الراهن. وهناك تكهنات أيضاً بأن جهاز MacBook المزود بشاشة OLED تعمل باللمس سيكون أعلى مستوى من MacBook Pro، وبالتالي قد يحمل اسماً وسعراً مختلفين. بالطبع، سننتظر تأكيداً من Apple للتأكد.