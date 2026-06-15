16 جهازًا من أبل ستفقد الدعم البرمجي هذا الخريف.. هل تمتلك أحدها؟

أعلنت شركة أبل أنها ستنهي دعم البرامج لـ 16 جهازًا هذا الخريف عبر أربعة خطوط إنتاج، حيث ستشهد ساعة آبل أكبر عملية استبعاد شاملة في تاريخ المنتج. أما الجانب الإيجابي الوحيد فهو أن iOS 27 يدعم نفس الأجهزة التي يدعمها iOS 26 ، دون حذف أي طراز من أجهزة iPhone من قائمة التوافق، وينطبق الأمر نفسه على HomePod .

تغييرات جذرية

شهدت ساعة آبل تغييرات جذرية. فقد ألغى تحديث watchOS 27 دعم السلسلة 6، والسلسلة 7، والسلسلة 8، وساعة آبل ألترا (الجيل الأول)، وساعة آبل SE (الجيل الثاني) دفعة واحدة، مما استلزم وجود شريحة S9 أو S10. وكان تحديث watchOS 26 يدعم نفس تشكيلة الأجهزة التي دعمها نظام watchOS 11 السابق، بما في ذلك السلسلة 6 وما بعدها، وساعة SE (الجيل الثاني) وما بعدها، وجميع طرازات ساعة آبل ألترا. ويُعدّ إلغاء دعم ثلاثة أجيال من ساعات آبل دفعة واحدة أكبر خسارة لدعم أحدث الأجيال حتى الآن.

شهدت تشكيلة أجهزة iPad أيضًا مجموعةً من التغييرات الجذرية غير المعتادة. إذ رفع نظام iPadOS 27 الحد الأدنى من المعالجات إلى شريحة A14 Bionic أو شريحة M1 ، ما أدى إلى استبعاد خمسة طرازات لا تزال تعمل بنظام iPadOS 26 : iPad Air (الجيل الثالث)، و iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الثالث)، وiPad Pro مقاس 11 بوصة (الجيل الأول)، وiPad (الجيل الثامن)، و iPad mini (الجيل الخامس). بالمقارنة، استبعد نظام iPadOS 26 جهازًا واحدًا فقط من قائمة iPadOS 18 (جهاز iPad من الجيل السابع).

الإصدار الأخير لأجهزة ماك

يُنهي نظام macOS Golden Gate حقبة أجهزة ماك بمعالجات إنتل. لن تُدرج أجهزة إنتل الأربعة المتبقية التي يدعمها نظام macOS Tahoe هذا العام ضمن الإصدارات الجديدة: MacBook Pro (16 بوصة، 2019)، وMacBook Pro (13 بوصة، 2020، بأربعة منافذ Thunderbolt 3)، و iMac (2020)، وMac Pro (2019). وكانت آبل قد صرّحت العام الماضي بأن macOS Tahoe سيكون الإصدار الأخير لأجهزة ماك التي لم تستخدم معالجات Apple Silicon، ويُؤكد macOS 27 هذا الأمر رسميًا.

سيشهد نظام tvOS 27 إيقاف دعم طرازين من Apple TV : Apple TV HD من عام 2015 وApple TV 4K (الجيل الأول) من عام 2017. سيحصل طرازا Apple TV 4K من الجيلين الثاني والثالث فقط على التحديث. فيما يلي القائمة الكاملة للأجهزة التي ستفقد دعم أحدث البرامج هذا الخريف:

watchOS 27

ساعة أبل سيريز 6 (2020)

ساعة أبل سيريز 7 (2021)

ساعة أبل سيريز 8 (2022)

ساعة أبل ألترا (الجيل الأول، 2022)

ساعة أبل SE (الجيل الثاني، 2022)



iPadOS 27



آيباد إير (الجيل الثالث، 2019)

آيباد برو 12.9 بوصة (الجيل الثالث، 2018)

آيباد برو 11 بوصة (الجيل الأول، 2018)

آيباد (الجيل الثامن، 2020)

آيباد ميني (الجيل الخامس، 2019)

نظام التشغيل macOS 27 Golden Gate

ماك بوك برو (16 بوصة، 2019)

ماك بوك برو (13 بوصة، 2020، أربعة منافذ Thunderbolt 3)

آي ماك (2020)

ماك برو (2019)



لا يزال أمام مالكي الأجهزة المتأثرة بعض الخيارات على المدى القريب؛ إذ تستمر آبل عادةً في إصدار تحديثات أمنية لنظام التشغيل السابق لمدة عام على الأقل بعد استبداله. أما بالنسبة لأحدث الميزات، فإنّ شراء أجهزة أحدث هو الخيار الوحيد. ومن المتوقع إطلاق أنظمة تشغيل آبل الجديدة في سبتمبر بعد فترة من الاختبار التجريبي.