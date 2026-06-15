هتقلب الموازين.. سامسونج تضيف إلى هواتف جالكسي ميزة طال انتظارها

أضافت سامسونج أخيرًا مقياس سرعة الشبكة إلى هواتف جالاكسي مع واجهة المستخدم One UI 9.

أخيرًا، أضاف تحديث One UI 9 مقياس سرعة الشبكة إلى هواتف Galaxy.

يمكن للمستخدمين الآن مراقبة سرعات التحميل والتنزيل في الوقت الفعلي مباشرة من شريط الحالة أثناء الاتصال بشبكة Wi-Fi أو بيانات الهاتف المحمول.

تحديث One UI 9



تأتي هذه الميزة من خلال وحدة QuickStar المحدثة في Good Lock، مما يلغي الحاجة إلى تطبيقات الطرف الثالث أو الحلول البديلة القائمة على صلاحيات الجذر.

لطالما زودت سامسونج هواتف جالاكسي بخيارات تخصيص متعددة، لكن ميزة شائعة في نظام أندرويد كانت غائبة. وأخيرًا، يتغير هذا مع تحديث One UI 9.

سامسونج تضيف إلى هواتف جالكسي ميزة طال انتظارها

يتضمن تحديث البرامج الجديد من سامسونج مؤشرًا مدمجًا لسرعة الشبكة، يتيح للمستخدمين عرض سرعات التحميل والتنزيل في الوقت الفعلي من شريط الحالة، كما رصد موقع SammyGuru . وهي ميزة متوفرة لدى العديد من العلامات التجارية الصينية التي تعمل بنظام أندرويد منذ سنوات، وقد طالب مالكو هواتف جالاكسي سامسونج مرارًا وتكرارًا بإضافتها.

الميزة المخفية

يُتاح الخيار الجديد عبر نسخة مُطوّرة من QuickStar، إحدى وحدات تخصيص Good Lock . بعد تفعيله، سيظهر المؤشر بجوار أيقونات شريط الحالة الحالية، وسيعرض لك سرعات الشبكة الحالية عند اتصالك بشبكة Wi-Fi أو بيانات الجوال. قد تتغير سرعة القراءة بين كيلوبايت/ثانية، وميجابايت/ثانية، وجيجابايت/ثانية، وذلك حسب حجم البيانات المُرسلة.

لا تحل هذه الميزة محل مؤشرات إشارة الواي فاي أو إشارة الهاتف المحمول الحالية، بل تُظهر سرعة نقل البيانات. وبدلاً من ذلك، فهي تُتيح للمستخدمين طريقةً مختلفةً لتحديد ما إذا كان اتصال الإنترنت نفسه هو سبب بطء التنزيل، أو انقطاع الفيديو، أو بطء التطبيقات.

على الجانب الآخر من المتوقع أن تصل النسخة التجريبية من واجهة المستخدم One UI 9 لتمنح مالكي هاتف Galaxy S26 لمحة عن نظام Android 17 ومن المتوقع أن تُعمم سامسونج طرحها على طرازات الهواتف الرائدة الأقدم خلال الأشهر القادمة.