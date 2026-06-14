قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فانس وقاليباف يشاركان في اجتماع حاسم تمهيدًا لاتفاق أمريكي إيراني
إشادة مغربية واعتراف برازيلي.. ماذا قال وهبي وأنشيلوتي بعد قمة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026؟
«دياز انضرب على وشه» .. أيمن دجيش يكشف 3 حالات تحكيمية جدلية في مباراة المغرب والبرازيل
الحرب الأهلية في إسرائيل.. 60% يخشون انفجار العنف الداخلي بدولة الاحتلال
بريطانيا توجه ضربة جديدة لموسكو.. ستارمر يأمر باعتراض ناقلة نفط روسية في القناة الإنجليزية
سقوط مُسيّرتين قرب رأس الناقورة.. إعلام إسرائيلي يكشف التفاصيل
ترقب وتركيز بين الطلاب.. دخول لجان امتحان الإنجليزي للثانوية الأزهرية بمصر الجديدة | بث مباشر
تراجع جديد في أسعار الفراخ.. البيضاء تهبط إلى 60 جنيهًا بالمزرعة اليوم
«الري» تتابع تنفيذ مشروع بـ1.66 مليار دولار لرفع كفاءة استخدام المياه بوادي النيل
دعاء للميت في نهاية السنة الهجرية .. 10 كلمات تُدخله الجنة بغير حساب
إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي قرب نهاريا وانفجارات في الجليل الغربي
تراجع الفلفل والخيار.. أسعار الخضراوات بسوق العبور اليوم الأحد 14 يونيو 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمميزات ثورية | سامسونج تغزو الأسواق بهاتف جديد .. إليك أهم مواصفاته

هاتف سامسونج جالاكسي A27 5G
هاتف سامسونج جالاكسي A27 5G

أعلنت سامسونج عن هاتف Galaxy A27 5G ، والذي يعد إضافة جديدة إلى سلسلة هواتف Galaxy A متوسطة المدى من سامسونج.

مواصفات وميزات هاتف سامسونج جالاكسي A27 5G

يتميز هاتف Galaxy A27 5G بشاشة Super AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 800 شمعة. ويعمل بمعالج Snapdragon 6 من الجيل الثالث، وسيتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR5x، بالإضافة إلى خيارين من سعة التخزين: 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

مواصفات وميزات هاتف سامسونج جالاكسي A27 5G

يحتوي الهاتف على نظام كاميرا خلفية ثلاثية العدسات للتصوير، تتألف من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 12 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي. ويدعم الجهاز تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

زودت سامسونج هاتف Galaxy A27 5G ببطارية سعة 5000 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن بقوة 25 واط. ويأتي الهاتف بنظام Android 16 وتحديث One UI 8.5، وتؤكد سامسونج أن الهاتف سيتلقى تحديثات نظام التشغيل والأمان لمدة ست سنوات، مما يمدد الدعم حتى عام 2032.

تشمل الميزات الأخرى تصنيف IP64 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، وزجاج Gorilla Glass Victus+، وماسح بصمة جانبي، ودعم شريحتين SIM بتقنية 5G، وواي فاي ac، وبلوتوث 5.1، ومنفذ USB Type-C. يبلغ حجم الهاتف 162.4 × 78.2 × 7.8 ملم ويزن 200 جرام.

سعر وتوافر هاتف سامسونج جالاكسي A27 5G

يتوفر هاتف Galaxy A27 5G بألوان الأزرق والأسود والوردي الفاتح والأخضر الفاتح. لم تكشف سامسونج عن سعره بعد، لكن الإعلان الرسمي يشير إلى إمكانية توفره في الأسواق على نطاق أوسع قريبًا.

هاتف Galaxy A27 5G شاشة Super AMOLED ذاكرة الوصول العشوائي كاميرا خلفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الصحة

تحذير عاجل من وزارة الصحة للشباب: لا تتناولوا هذا الدواء

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

كرة قدم

عقد زواج عرفي وذهب.. عرض أخصائية تغذية على الطب الشرعي في اتهامها للاعب كرة قدم شهير

اشرف داري

أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل

محمد مرزبان

حالته الصحية حرجة .. إصابة الفنان محمد مرزبان فى حادث مروّع بالإسماعيلية

عامل يقتل طليقته

جريمة مأساوية في منوف| عامل يقتــل طليقته بسبب رفضها الرجوع إليه.. والأهالي يكشفون كواليس صادمة

عصير القصب

احذر عصير القصب المغشوش.. بيان عاجل من وزارة التموين للمواطنين

رئيس الوزراء:

رئيس الوزراء: مفيش دعم مستمر إلى الأبد وهذا ما سيحدث بعد تحسن ظروف الأسر

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

مصرع شخص أسفل عجلات القطار بمزلقان نجع الخطباء في الأقصر

العروس

النطق بالحكم على صاحب مركز التجميل في قضية عروس حلوان.. بعد قليل

حريق

دون إصابات.. السيطرة على حريق شب داخل محل بمدينة العبور

بالصور

للنساء.. فوائد خارقة عند تناول هذا المشروب

فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء

علامات تكشف عصير القصب المغشوش.. احذرها

علامات تكشف عصير القصب المغشوش..احذرها
علامات تكشف عصير القصب المغشوش..احذرها
علامات تكشف عصير القصب المغشوش..احذرها

طريقة عمل الكشك الصعيدي

طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..

بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟

بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟
بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟
بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد