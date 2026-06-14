بمميزات ثورية | سامسونج تغزو الأسواق بهاتف جديد .. إليك أهم مواصفاته

أعلنت سامسونج عن هاتف Galaxy A27 5G ، والذي يعد إضافة جديدة إلى سلسلة هواتف Galaxy A متوسطة المدى من سامسونج.

مواصفات وميزات هاتف سامسونج جالاكسي A27 5G

يتميز هاتف Galaxy A27 5G بشاشة Super AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 800 شمعة. ويعمل بمعالج Snapdragon 6 من الجيل الثالث، وسيتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR5x، بالإضافة إلى خيارين من سعة التخزين: 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

مواصفات وميزات هاتف سامسونج جالاكسي A27 5G

يحتوي الهاتف على نظام كاميرا خلفية ثلاثية العدسات للتصوير، تتألف من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 12 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي. ويدعم الجهاز تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

زودت سامسونج هاتف Galaxy A27 5G ببطارية سعة 5000 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن بقوة 25 واط. ويأتي الهاتف بنظام Android 16 وتحديث One UI 8.5، وتؤكد سامسونج أن الهاتف سيتلقى تحديثات نظام التشغيل والأمان لمدة ست سنوات، مما يمدد الدعم حتى عام 2032.

تشمل الميزات الأخرى تصنيف IP64 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، وزجاج Gorilla Glass Victus+، وماسح بصمة جانبي، ودعم شريحتين SIM بتقنية 5G، وواي فاي ac، وبلوتوث 5.1، ومنفذ USB Type-C. يبلغ حجم الهاتف 162.4 × 78.2 × 7.8 ملم ويزن 200 جرام.

سعر وتوافر هاتف سامسونج جالاكسي A27 5G

يتوفر هاتف Galaxy A27 5G بألوان الأزرق والأسود والوردي الفاتح والأخضر الفاتح. لم تكشف سامسونج عن سعره بعد، لكن الإعلان الرسمي يشير إلى إمكانية توفره في الأسواق على نطاق أوسع قريبًا.