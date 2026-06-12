هاتف الألعاب ببطارية ضخمة.. تكنو تطلق Pova 8 5G بسعر اقتصادي

أعلنت شركة تكنو، رسميا عن طرح هاتفها الذكي الجديد الذي يركز على عمر البطارية وتجربة الألعاب، ويحمل اسم Pova 8 5G، حيث يجمع بين شاشة عالية التردد، وبطارية ضخمة، وميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن تصميم متين.

كما يدعم الهاتف ما يصل إلى 20 نطاقا لشبكات الجيل الخامس، ما يجعله خيارا مناسبا للمستخدمين الباحثين عن اتصال طويل الأمد وأداء مستقر.

مواصفات Pova 8 5G

يأتي هاتف Pova 8 5G، بشاشة من نوع IPS بقياس 6.76 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 144 هرتز، مع معدل استجابة لمس فوري يبلغ 1500 هرتز، وسطوع أقصى يصل إلى 950 شمعة في وضع الإضاءة العالية.

وتوفر الشاشة نسبة استحواذ تبلغ 91.29% بدقة 1080 × 2344 بكسل، ويبلغ قياس الهاتف 165.66 × 78.46 × 8.8 ملم، بوزن 225 جراما.

يعمل هاتف Pova 8 5G، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 7100 المصنع بدقة 6 نانومتر، ويتوفر بخيارات 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مع دعم ذاكرة افتراضية تصل إلى 8 جيجابايت إضافية، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت.

هاتف Pova 8 5G

في قسم التصوير، يضم هاتف Pova 8 5G، كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من مستشعر Sony LYTIA 600 إلى جانب مستشعر للضوء، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل، ويدعم الجهاز تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 2K بمعدل 30 إطارا في الثانية من الكاميرتين الأمامية والخلفية.

بطارية عملاقة وتجربة تفاعلية مبتكرة

أبرز ما يميز Pova 8 5G هو بطاريته الضخمة بسعة 8000 مللي أمبير، التي تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، ما يعزز من تجربة الاستخدام المكثف والألعاب لفترات طويلة.

كما يتميز هاتف Pova 8 5G، بشاشة خلفية دائرية تحمل اسم Alive Matrix Display، تحول الغطاء الخلفي إلى واجهة تفاعلية تعرض مؤثرات بصرية تتفاعل لحظيا مع تشغيل الموسيقى والإشعارات وتفاعلات المستخدم، مع دعم نحو 30 أداة.

ويضم هاتف Pova 8 5G أيضا مقاومة للغبار والماء بمعيار IP64، وشهادة المتانة العسكرية MIL-STD-810H، ونظام تبريد بمساحة 14689 ملم مربع، وتقنية تقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي، ويعمل بواجهة HiOS 16 المبنية على نظام Android 16.

سعر هاتف Pova 8 5G

يتوفر Pova 8 5G بلوني الأبيض والأخضر ويبدأ سعر نسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت من 29999 روبية هندية، بينما يبلغ سعر إصدار 8 جيجابايت + 128 جيجابايت نحو 31999 روبية، ومن المقرر أن يبدأ بيع الهاتف في الهند اعتبارا من 18 يونيو.