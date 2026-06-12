أبل تعترف بمشكلة البحث في أجهزتها وتعيد بناءه في iOS 27

أعلنت شركة آبل Apple، خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2026 عن إعادة تصميم نظام البحث في أجهزتها من الصفر، في خطوة تستهدف حل واحدة من أكثر المشكلات التي اشتكى منها المستخدمون على مدار السنوات الماضية، وهي صعوبة العثور على الرسائل الإلكترونية أو الصور المخزنة على الأجهزة.

وقالت ستايسي فورد، نائبة رئيس إدارة برامج أنظمة التشغيل في آبل، إن الشركة أدركت أن تجربة البحث الحالية لم تكن بالمستوى المطلوب، مضيفة: "مررنا جميعا بلحظة نبحث فيها عن شيء نعلم أنه موجود، لكننا لا نستطيع العثور عليه".

محرك بحث جديد أكثر ذكاء

وأوضحت آبل أنها أعادت بناء البنية الأساسية للبحث التي تدعم خدمات Spotlight وPhotos وMail عبر أنظمة iOS وiPadOS وmacOS.

ويعتمد النظام الجديد على ما تسميه الشركة فهرس البحث، وهو فهرس ذكي ينشئه الجهاز لجميع المحتويات المخزنة عليه، ما يساعده على فهم البيانات بشكل أفضل وتحديد مواقعها بدقة أكبر.

تحسين البحث في الرسائل القديمة

وأكدت الشركة أنها أعادت هيكلة آلية الفهرسة بحيث تشمل المحتوى الجديد والقديم على حد سواء، وهو ما يفترض أن يحسن نتائج البحث بشكل ملحوظ.

كما يحصل تطبيق البريد الإلكتروني على نظام ترتيب جديد للنتائج، يهدف إلى إظهار الرسائل الأكثر صلة بعملية البحث بغض النظر عن تاريخ إرسالها، وهي مشكلة لطالما أثارت استياء المستخدمين الذين كانوا يجدون رسائل غير مرتبطة بالكلمات المفتاحية التي يبحثون عنها.

وعود بحل مشكلة البحث عن الصور

ولا تقتصر التحسينات على البريد الإلكتروني فقط، إذ تعهدت آبل بتحسين تجربة البحث داخل تطبيق الصور أيضا، بما يسهل الوصول إلى الصور المطلوبة دون الحاجة إلى التمرير بين آلاف اللقطات المخزنة.

وتأتي هذه التغييرات ضمن حزمة واسعة من المزايا التي كشفت عنها آبل في WWDC 2026، في محاولة لجعل البحث داخل أجهزتها أكثر دقة وفعالية، بعد سنوات من شكاوى المستخدمين بشأن نتائجه غير الموثوقة.