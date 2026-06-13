قائمة أجهزة أبل المحرومة من ميزات الذكاء الاصطناعي "Siri AI"

فجر موقع "9to5Mac" التقني العالمي المتخصص في شؤون أبل صدمة مدوية بخصوص الشروط العتادية الصارمة المطلوبة لتشغيل منظومة الذكاء الاصطناعي المحدثة.

وأكد التقرير الفني المنشور اليوم لعام 2026، أن ميزات المساعد الصوتي الثوري الأحدث "Siri AI" وحزمة "Apple Intelligence" ستقتصر حصرياً على الأجهزة الحديثة المزودة بشرائح معالجة عصبية خارقة، مما يعني خروج مئات الملايين من طرازات الآيفون و الآيباد القديمة من دائرة الدعم الذكي وحرمانها من الطفرة البرمجية الجديدة.

معايير هندسية صارمة تقصر الميزات

تستهدف شركة أبل من خلال هذا الحظر البرمجي ضمان معالجة البيانات المعقدة محلياً وفورياً داخل عتاد الجهاز دون حدوث أي تباطؤ تشغيلي.

وأوضحت التحليلات البرمجية لعام 2026 أن البنية العصبية المتطورة لمساعد "Siri AI" تتطلب سعة ذاكرة عشوائية (RAM) لا تقل عن 8 جيجابايت، بالتكامل مع وحدات معالجة عصبية (NPU) متطورة للغاية، وهو ما جعل الشركة تحصر الدعم في طرازات نخبوية محددة لضمان كفاءة أداء واستجابة لحظية تبلغ 100%.

القائمة الكاملة لهواتف الآيفون

حصرت أبل تفعيل قدرات سيري الواعية بسياق الشاشة وأتمتة الأوامر المركبة داخل عائلات محددة من هواتفها الرائدة.

وشملت القائمة الرسمية المسربة طرازات "iPhone 15 Pro" و"iPhone 15 Pro Max" من جيل العام قبل الماضي، بالإضافة إلى كافة طرازات سلسلة "iPhone 16" بأكملها، بجانب الهواتف المرتقبة لعام 2026 ومنها عائلة "iPhone 17" المحدثة، والطراز الاقتصادي المتطور "iPhone 17e"، والنسخة النحيفة المنتظرة "iPhone Air"، لتخرج بذلك الطرازات العادية من آيفون 15 وبقية الأجيال السابقة نهائياً.

طرازات أجهزة الماك والآيباد المدعومة

تمنح المعمارية البرمجية الجديدة الدعم الكامل لحواسب الماك والآيباد اللوحية بشرط اعتمادها على رقاقات أبل المطورة.

وأقرت الجداول الفنية شمول حزمة "Apple Intelligence" لكافة الأجهزة المحمولة والمكتبية المزودة بمعالجات (M1, M2, M3, M4) فما فوق، حيث تمتلك هذه الشرائح القنوات الهندسية اللازمة لتشغيل النماذج اللغوية الكبيرة محلياً، مع القدرة على توزيع الأحمال الذكية لحماية الخلايا الكيميائية للبطاريات من النزيف الحراري المكثف.

ارتباك تسويقي حاد

تفتح هذه التصفية العتادية القاسية تداعيات اقتصادية وتسويقية واسعة النطاق يترقبها مراجعو الهاردوير ومحلات المحمول في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن قصر ميزات "Siri AI" على فئات البرو والأجهزة الحديثة فقط سيعيد رسم خريطة المبيعات بالأسواق المحلية، حيث سيهوي بالقيمة الشرائية لإصدارات الآيفون العادية والقديمة في سوق "المستعمل"، ويدفع قطاعاً عريضاً من المستهلكين المصريين للإسراع بالترقية الإجبارية لضمان الاستفادة من ميزات التوليد البصري واللغوي المحدثة.

يبرهن القرار الحاسم لشركة أبل بقصر منظومة "Siri AI" على الأجهزة الحديثة فقط على أن معارك الفضاء الرقمي لعام 2026 صممت لتكون حليفاً للعتاد الخارق.

ومع بدء المطورين في فحص آليات التكامل بين الأنظمة والشرائح، يستعد قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية لمنعطف تفاعلي مستدام يؤكد أن التفوق الهندسي وحصانة الخصوصية المطلقة هما الحصن الدفاعي الأول لتأمين صدارة أبل عالمياً.